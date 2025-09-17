Giovanni Tronchetti Provera in equilibrio tra l’ex moglie e Chiara Ferragni, nuova vita per l’imprenditore e l’influencer

Giovanni Tronchetti Provera sembra aver trovato il suo equilibrio: l’imprenditore si divide tra l’ex moglie e i suoi figli, per poi dedicare un weekend a Chiara Ferragni. I due hanno ripreso a frequentarsi ufficialmente e stavolta pare che le cose stiano andando diversamente.

Un periodo di lontananza, a volte, è quello che serve affinché le cose, ma anche i sentimenti tornino a loro posto. Ed è proprio quello che è successo a Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera, che si sono allontanati per poi ritornare insieme più affiatati che mai. Proprio questa estate è scoccato l'anno dall'inizio della loro frequentazione che, ora, sembra procedere a passo spedito, come dimostrano alcune foto pubblicate dal settimanale Chi.

Un nuovo equilibrio di coppia per Tronchetti Provera e Chiara Ferragni

L'imprenditore sembra aver trovato un suo equilibrio, trovando tempo per la sua ex moglie Nicole Moellhausen e la loro bambina, che accompagnano in un negozio sportivo, prima che la piccola salga in sella del motorino elettrico guidato dalla mamma. Una routine che non discosta poi tanto da quella di una coppia comune che, dopo un matrimonio, ormai finito, cerca di rimettere insieme i pezzi di una vita che sta prendendo forme diverse. Tronchetti Provera appare meno impostato, con jeans e T-shirt, sereno e affettuoso nei confronti di sua figlia e anche della ex.

Poco dopo, ecco il manager Pirelli che, dopo un cambio d'abito, va a prendere Chiara Ferragni per un weekend insieme al Castello di Rivalta, uno dei posti del cuore dell'influencer. La paura di essere troppo esposto, ormai, sembra un lontano ricordo e, come si legge sulle pagine del settimanale, sebbene abbia dovuto fare i conti con chi lo aveva messo in guardia rispetto alla grande popolarità della nuova compagna, ora sembra che l'idea di essere paparazzato non lo infastidisca più di tanto: "Sorride e ringrazia per le attenzioni" dicono sulla rivista.

Anche per l'imprenditrice digitale c'è aria di rinascita. Dopo un anno più che difficile, alle prese con il Pandoro Gate, un divorzio difficile dopo una storia vissuta sotto i riflettori, adesso sembra che sia anche lei più serena e capace di trovare una nuova tranquillità. Questa estate, poi, la prima foto insieme e solo la scorsa settimana c'è stato l'incontro tra Fedez e Tronchetti Provera, che si sono cordialmente salutati fuori la scuola dei bambini. Insomma, ormai, si tratta solo di proseguire per questa strada che, a quanto pare, sembra sia meno tortuosa degli inizi, una strada in cui entrambi possono godersi questa storia d'amore, senza interferenze.