Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, amore ad alta quota per la showgirl e l’imprenditore

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera sono ormai una coppia consolidata. I due hanno trascorso qualche giorno insieme anche in montagna, sulle Dolomiti, dove si sono scambiati tenerezze, simbolo di un amore che sta crescendo e che si nutre di piccoli gesti.

La storia d'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera procede a gonfie vele. I due, ormai, si mostrano tranquillamente insieme e in questi ultimi giorni di vacanza, trascorsi nei pressi di Bolzano, la showgirl ha condiviso anche qualche momento trascorso con il nuovo compagno. Sulle pagine del settimanale Chi, però, non mancano foto della coppia intenta a scambiarsi qualche tenerezza.

Il weekend in montagna con sorpresa

I fotografi della nota rivista cartacea hanno beccato il momento in cui l'imprenditore, impegnato nella green economy, è arrivato in montagna, sulle Dolomiti a San Cassiano, dove Michelle Hunziker stava trascorrendo qualche giorno immersa nella natura con le sue figlie, Sole e Celeste, ma anche gli amici di sempre come l'attrice Serena Autieri. Tronchetti Provera è arrivato in elicottero, dal quale è sceso tenendo tra le mani un regalo acquistato ad Amalfi, nella boutique dell'hotel Borgo Santandrea, che vende oggetti dipinti a mano. Un dono che Hunziker ha accolto con gioia, probabilmente si trattava di un qualcosa che aveva adocchiato durante il loro soggiorno in Costiera e che il compagno ha ben pensato di regalarle. Un gesto che ha sorpreso la showgirl, che ha abbracciato e baciato con passione l'imprenditore, con il quale si è poi diretta all'Hotel Fanes, resort a cinque stelle di cui è ospite ormai da diversi anni.

La relazione iniziata alcuni mesi fa

La loro storia è inizia a Milano, qualche mese fa, quando i due hanno avuto modo di incontrarsi per la prima volta e qualcosa di immediato è scattato da parte di entrambi. La gentilezza dell'imprenditore non è cerro passata inosservata e, infatti, sono stati i piccoli gesti, anche romantici, a fate la differenza. Pian piano, tra weekend e sprazzi di quotidianità ritagliati tra un impegno e l'altro, la coppia sembra aver iniziato una relazione destinata a crescere sempre di più nel tempo, diventando un amore solido e, si spera, duraturo.