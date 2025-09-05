Perché Michelle Hunziker ha scelto di non parlare di Nino Tronchetti Provera: “Innamorata, ma voglio proteggerlo”

Michelle Hunziker ha scelto un quotidiano tedesco per parlare per la prima volta del suo amore per Nino Tronchetti Provera. Finora la conduttrice non aveva mai rotto il silenzio sulla loro relazione.

Michelle Hunziker ha scelto di rompere solo parzialmente il silenzio sull’amore con Nino Tronchetti Provera e, curiosamente, lo ha fatto all’estero. Benché viva la sua storia in Italia, la conduttrice ha approfittato di un’intervista rilasciata al sito Bunte.de per ufficializzare anche a parole il legame con l’imprenditore. È accaduto in occasione della partenza della nuova edizione tedesca de Il Guinness dei primati, che l’ha voluta alla conduzione. Poche frasi, quelle di Michelle, ma significative: “Dalle foto si vede che siamo innamorati e felici ma cerco di mantenere il tutto un po’ privato, in modo da poterlo proteggere”.

Con Tronchetti Provera un passo avanti rispetto ad Alessandro Carollo e Giovanni Angiolini

All’imprenditore italiano è andata decisamente meglio che ad Alessandro Carollo e Giovanni Angiolini, altri ex fidanzati illustri della conduttrice italo-svizzera. Al medico ortopedico, divenuto noto in Italia grazie al Grande Fratello, Michelle fu legata poco dopo la fine del matrimonio con Tomaso Trussardi. Complice il periodo delicato e la necessità di non urtare la sensibilità dell’ex marito e delle figlie Sole e Celeste, la conduttrice decise di non parlare mai pubblicamente di quella relazione. Anche in quel caso furono le foto scattate dai paparazzi durante le vacanze estive in giro per l’Italia a confermare il flirt, mai ammesso apertamente.

Qualcosa di simile accadde anche con Carollo. Il legame con il fisioterapista e osteopata romano non venne mai ufficializzato dalla conduttrice. Le domande sul 43enne non mancarono nelle interviste di quel periodo, ma, a differenza di oggi, Michelle rimase irremovibile, limitandosi a dichiarare di non voler parlare della propria vita sentimentale.

L’amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera cominciato a inizio 2025

La relazione tra Michelle e Nino – cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, attuale fidanzato di Chiara Ferragni – è iniziata intorno ad aprile/maggio 2025. Le prime foto di coppia, che resero pubblica la storia, circolarono solo a fine giugno, quando i due furono paparazzati mentre si scambiavano un bacio per strada. A fine luglio, invece, la conduttrice decise di esporsi sui social: sul suo profilo Instagram comparve la prima foto insieme al compagno, scattata durante le vacanze in Grecia con i suoi cari. Presente anche Eros Ramazzotti, rimasto legato all’ex moglie da un rapporto di profondo affetto.