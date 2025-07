Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera in vacanza insieme: “Sono pazzi d’amore. Baci e carezze senza fine”

Prosegue a gonfie vele la storia d'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera. Dopo la prima uscita in pubblico in occasione del concerto di Vasco Rossi a Roma, la conduttrice e l'imprenditrice si stanno godendo ora una romantica vacanza insieme. A paparazzarli il settimanale Diva e Donna, che li ha avvistati mentre si scambiano baci passionali in spiaggia. Stando alle ultime indiscrezioni, i due si conoscerebbero da un anno e si frequenterebbero ormai da mesi.

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera, le foto dei romantici baci in spiaggia

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera vivono ormai la loro relazione alla luce del sole e continuano a essere paparazzati sempre più spesso. Gli ultimi scatti ‘rubati' sono quelli di Diva e Donna, che ha avvistato la coppia mentre si scambia romantici baci in spiaggia: la conduttrice è sdraiata sopra al compagno e lo bacia con passione. I due sarebbero in vacanza a Mykonos, isola greca dove Hunziker stava trascorrendo qualche giorno di relax con la figlia Aurora Ramazzotti, dove è stato avvistato anche l'ex Eros Ramazzotti. Se così fosse, significherebbe che l'imprenditore ha già conosciuto la famiglia di Hunziker e la relazione starebbe diventando sempre più seria e importante.

L'amore tra Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera

A giugno era stato il settimanale Oggi a pubblicare alcuni scatti di Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera insieme, mentre camminavano e si scambiavano un romantico bacio per le strade di Milano. Già da qualche mese si parlava di una loro possibile frequentazione e ad avanzare l'ipotesi era stato lo stesso settimanale a febbraio, pur senza mostrare prove fotografiche. L'imprenditore ha 55 anni, lavora nel campo della sostenibilità ed cugino di Giovanni Tronchetti Provera (ex compagno di Chiara Ferragni). In passato è stato sposato con la fotografa Francesca Malgara ed è padre di tre figlie, Virginia, Camilla e Allegra.