video suggerito

Tommaso Zorzi ha un nuovo fidanzato, le foto dei baci con Andrea Consalvo Tommaso Zorzi ha ritrovato l’amore. In queste ore è stato paparazzato a Milano con il suo nuovo fidanzato. Si tratta di Andrea Consalvo, designer di Miu Miu. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

300 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tommaso Zorzi ha ritrovato l'amore. L'ex vincitore del Grande Fratello Vip è stato paparazzato in dolce compagnia. Il fidanzato è Andrea Consalvo, designer Miu Miu. Il settimanale Chi ha pubblicato le foto sui suoi canali social. Pochi i dettagli trapelati su questa relazione.

Tommaso Zorzi e le foto con il fidanzato Andrea Consalvo

Nel passato di Tommaso Zorzi la relazione con Tommaso Stanzani che si è conclusa dopo poco più di un anno. In queste ore lo ritroviamo in giro per Milano con il suo cane, Gilda, e il suo nuovo fidanzato. Lui è Andrea Consalvo, designer di Miu Miu. Secondo quanto riporta il settimanale Chi, accanto al suo nuovo fidanzato, Tommaso Zorzi avrebbe ritrovato la serenità sentimentale. I baci e gli abbracci tra loro dimostrano come la relazione tra i due stia procedendo a gonfie vele.

Tommaso Zorzi dopo il Grande Fratello Vip

Tommaso Zorzi, dopo avere vinto il Grande Fratello Vip, continua a lavorare in televisione in programmi come Cortesie per gli ospiti su Real Time. Inoltre, sta per uscire il suo terzo libro, intitolato Divina! Lo scorso anno, in un'intervista rilasciata a Elle, Tommaso Zorzi ha spiegato come è cambiata la sua vita dopo la vittoria al Grande Fratello Vip:

Leggi anche Bianca Censori e Kanye West di nuovo vicini: il rapper allontana le voci di crisi con una foto sui social

Quando sono uscito dal GF non dico che ero Dio, ma qualcosina sotto. Avevo dieci paparazzi sotto casa, ma se ti abitui ti fai male. Oggi la maggior parte delle persone che mi ferma per strada mi fa: "Ma che fine hai fatto, sei sparito", quando alla fine sto facendo altro. Ma quella fama lì, così grande, non torna più. La popolarità puoi ottenerla in un secondo. Se io oggi vado a ballare, mi ubriaco e uno mi fa un video, domani sono sulla bocca di tutti. Funziona così. Però se ti abitui solamente alla fama e non al mestiere che stai cercando di fare duri molto poco e ti fai male, perché è effimera, sale e scende.