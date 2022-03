Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, parla la segretaria del medico: “Non vuole esporsi” “Non confermo né smentisco”, racconta la segretaria del dottor Angiolini contattata dal settimanale Di Più, a proposito della presunta storia d’amore con Michelle Hunziker.

A cura di Giulia Turco

Michelle Hunziker continua a mantenere la totale riservatezza sul suo nuovo flirt con il dottor Giovanni Angiolini. Dopo le foto pubblicate dal settimanale Chi, non ci sono più dubbi: la conduttrice sta vivendo un periodo di leggera spensieratezza dopo la separazione da Tomaso Trussardi. Lei, al momento, non ha ancora parlato della sua presunta storia d’amore con il medico più bello d’Italia, ma i giornali di gossip stanno facendo di tutto per saperne di più.

La versione della segretaria del dottor Angiolini

È così che dopo la bomba lanciata da Chi, il settimanale Di Più ha provato a vederci più chiaro aggiungendo un tassello al gossip più infuocato dell’anno. La redazione ha fatto sapere di aver contattato il dottor Angiolini tramite la sua segretaria personale, la quale avrebbe rimbalzato la richiesta di informazioni, senza tuttavia smentire che tra il medico e Michelle Hunziker possa esserci qualcosa. “Mi dispiace ma il dottor Angolini non vuole rilanciare dichiarazioni sulla sua vita privata”, riporta il settimanale “Vuole sapere se è davvero il nuovo fidanzato di Michelle Hunziker? Non confermo né smentisco”.

Chi è Giovanni Angiolini

Ciò non toglie che il medico 42enne possa essere particolarmente riservato e che, dopo il clamore riscosso dalla separazione di Michelle Hunziker dal suo ex marito, abbia chiesto alla sua nuova fiamma di mantenere una certa privacy rispetto ai riflettori. Ad ogni modo il gossip ha messo gli occhi su di lui già da un bel po’ e ne hai tratto un dettagliato identikit. A maggior ragione visto che Angiolini è stato in passato concorrente del Grande Fratello. Era il 2015 e Giovanni aveva conosciuto nella casa Mary Falconieri con la quale ha intrapreso una relazione finita in maniera burrascosa dopo il reality. Da allora non ha più avuto altri ruoli in tv. Ed è tornato ad occuparsi della sua attività di medico come Chirurgo Ortopedico presso la casa di Cura Villa Igea ad Acqui Terme, in Piemonte.