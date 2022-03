Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, la prima foto insieme dopo la separazione La mano sulla spalla e una certa distanza tra di loro: Michelle e Tomaso si mostrano per la prima volta insieme sui social dopo la notizia della loro separazione.

A cura di Giulia Turco

Se c'è una cosa che non andrà mai a svanire è l'amore che li tiene legati a Celeste e Sole, le due figlie che Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi hanno in comune. Nonostante la tempesta mediatica che si è abbattuta sulla loro separazione, i due ex coniugi non hanno mai smesso di parlare della loro vita privata con assoluta serenità e trasparenza. La stessa che vogliono trasmettere alle due bambine. Così in occasione del settimo compleanno di Celeste, ecco che Mich e Tomaso tornano a mostrarsi insieme sui social, per la prima volta dopo la notizia della separazione.

Affetto e distanza tra Michelle e Tomaso

La foto, pubblicata da Michelle tramite Instagram Story, dice tanto della nuova forma che sta prendendo il loro rapporto. Lo spazio mantenuto tra loro, la mano di Tomaso sulla spalla della showgirl a significare un legame affettivo, ma anche una certa distanza. Dietro il sorriso di Michelle la consapevolezza che il loro amore si sta evolvendo verso qualcosa di diverso, forse persino di più profondo, ma che lei e Tomaso non saranno più gli stessi di prima. "Voglio fare subito quello che molte coppie fanno dopo tanti anni, cioè perdonare me e perdonare lui", ha spiegato la showgirl nell'ultima intervista concessa al settimanale Chi. "Non rivangare, ma capire che questo è il momento in cui siamo e dobbiamo affrontarlo con amore sia per le bambine sia per la persona che ho amato, difeso e continuerò a farlo".

Gli auguri di Tomaso per la festa della donna

Tra loro resta un rapporto di stima e affetto profondi. Nonostante il gossip li avrebbe voluti distanti, Michelle e Tomaso sembrano essere invece in buoni rapporti. Lui più discreto, lei più incline (per mestiere, chiaramente) alle riviste patinate. Dai profili social di entrambi però traspare l'amore familiare che li tiene ancorati. Non è vero, come si era ipotizzato, che hanno smesso di seguirsi sui social. L'imprenditore ha persino augurato il meglio a Michelle per la festa della donna, commentando una sua foto insieme alla piccola Celeste.