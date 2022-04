Tomaso Trussardi, la frecciatina ad Hunziker per i mancati auguri e la foto con Marica Pellegrinelli Chissà se l’ex moglie Michelle abbia preferito mantenere privati gli auguri di compleanno a Tomaso Trussardi, chissà che invece non sia stato un gesto voluto o che non se ne sia persino dimenticata.

A cura di Giulia Turco

Tomaso Trussardi compie 39 anni e festeggia il suo primo compleanno da single dopo la separazione da Michelle Hunziker. Non mancano gli amici, tanti ed affettuosi, riuniti alla prima del film di Laura Pausini che si svolge, casualmente, proprio la sera del 6 aprile all'Auditorium di Roma. La scusa è quella giusta per condividere una fetta di torta, spegnere le candeline con i migliori auguri e scattare qualche foto. Tutto bene fin qui, peccato che l'imprenditore sembra nascondere (neanche troppo) un certo amaro in bocca.

Michelle Hunziker non ricambia gli auguri di compleanno di Trussardi

Nessun messaggio via social, tra quelli postati dall'imprenditore, da parte dell'ex moglie Michelle Hunziker. Chissà se la conduttrice abbia preferito mantenere privato lo scambio di affetto con Tomaso, chissà che invece non sia stato un gesto voluto o che non se ne sia persino dimenticata. Opzione plausibile, considerando il messaggio piccato di Tomaso che, accompagnando lo scatto con la torta alla frutta, scrive: "Grazie a tutti per gli auguri, anche a chi se n'è dimenticato". Eppure lui stesso lo scorso 24 gennaio, in piena separazione, aveva augurato il meglio a Michelle per il suo compleanno con un messaggio pubblico. "Auguri ad una donna fantastica", aveva scritto postando una sua foto.

Complicità tra Trussardi e l'ex compagna di Eros Ramazzotti

Non solo, tutto fa pensare che Trussardi sia rimasto profondamente deluso dai mancati auguri di Michelle e viene spontaneo ipotizzare come si possa essere svolta la serata. Tomaso che festeggia circondato dall'affetto degli amici più cari, con i quali non riesce a far e meno di rimarcare la delusione. Loro gli sollevano il morale, ognuno come può. Elisabetta Franchi gli dedica tenere parole di stima, Marica Pellegrinelli la mette sullo scherzo e scatta con lui una foto che sa, di certo, non passerà inosservata. D'altronde è l'ex compagna di Eros Ramazzotti, ex marito della sua ex moglie, in un intricato gioco di coppie.