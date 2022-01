Tomaso Trussardi rompe il silenzio dopo la separazione da Michelle Hunziker: “Una donna fantastica” A pochi giorni di distanza dall’annuncio della fine della loro relazione, Tomaso Trussardi fa pubblicamente gli auguri di compleanno alla sua ex.

A cura di Andrea Parrella

È stato necessario il compleanno di Michelle Hunziker per portare Tomaso Trussardi a rompere il silenzio dopo l'annuncio della separazione della coppia a margine di dieci anni di relazione. Trussardi ha fatto gli auguri alla sua ex tramite Instagram, in modo sintetico ma anche affettuoso, riprendendo in una storia una fotografia pubblicata sull'account Instagram del cane di famiglia, accompagnando l'immagine con un semplice ma chiaro: "Auguri ad una donna fantastica".

Il Natale da separati, poi la scelta di lasciarsi

Nulla di più, ma un segnale di un rapporto che, anche sulla base del comunicato congiunto e sostanzialmente sereno pubblicato dalla coppia giorni fa per annunciare la separazione, dà la chiara percezione di un rapporto pacifico tra i due. Una decisione, quella di separarsi, che è emersa dopo mesi complessi, durante i quali Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker avevano trascorso molto tempo distanti, con un Natale da separati che è stato, secondo le ricostruzioni, il momento decisivo che li ha portati ad annunciare la separazione.

La decisione di separarsi

Trussardi e Hunziker avevano dato notizia della loro decisione di lasciarsi attraverso un comunicato congiunto, in cui lasciavano intendere di volersi occupare pienamente del percorso di crescita delle figlie nate dal loro amore, decidendo, contemporaneamente, di mettere fine alla loro relazione. Queste le parole scelte: "Dopo 10 anni insieme, abbiamo deciso di modificare il nostro progetto di vita. Ci impegniamo a proseguire con amore e amicizia il percorso di crescita delle nostre meravigliose bambine. La nostra separazione rimarrà un percorso comune e privato. Non seguiranno ulteriori commenti nel rispetto della privacy della nostra famiglia. Michelle e Tomaso".

Ramazzotti smentisce il ritorno di fiamma con Hunziker

Nei giorni successivi all'annuncio, molte voci sono emerse, tra cui la ricostruzione di un possibile ritorno di fiamma tra Michelle Hunziker e l'ex marito Eros Ramazzotti. Indiscrezione che il cantante ha smentito in modo categorico sui social, non solo sbugiardando questa ipotesi, ma dicendosi completamente libero.