Michelle Hunziker si complimenta con Salmo dopo il concerto: “Ti vorrei a Michelle Impossible” Michelle Hunziker si è divertita molto al concerto di Salmo a cui ha partecipato ieri sera: si è complimentata con il rapper – “Una presenza scenica incredibile” – prima di fargli una proposta in vista della nuova edizione di Michelle Impossible.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera al San Siro di Milano è andato in scena il concerto di Salmo al quale hanno partecipato migliaia di persone e tra questi anche tanti VIP. L'attore Alessandro Borghi con la fidanzata Irene Forti, Rovazzi, Fedez – con il quale ha realizzato un siparietto sul palco – ed anche Michelle Hunziker. Quest'ultima stamattina ha fatto i complimenti al rapper e, sorpresa per la sua energia e presenza scenica, gli ha fatto una proposta particolare in vista della prossima edizione di Michelle Impossible.

Le parole di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker ieri al concerto di Salmo, al San Siro di Milano, si è divertita tantissimo. Ha raccontato di essersi scatenata a ritmo di musica e di essere rimasta davvero sorpresa dal talento del rapper. Queste le sue parole su Instagram:

Ieri sera concerto a San Siro di Salmo, ha tirato fuori tutte le mie radici heavy metal e ho pogato tutta la sera. Sei stato bravissimo Salmo, lo sapevo che eri bravo ma veramente una presenza scenica, una forza incredibile. Bravo Salmo.

Poi la proposta a sorpresa: lo vorrebbe nel suo show:

Vuoi venire a Michelle Impossible? Lo so che voi rapper non fate volentieri televisione ma secondo me verrebbe fuori una figata.

Quando torna Michelle Impossible

Lo show della celebre conduttrice è andato in scena per la prima volta lo scorso febbraio ed ha avuto un successo non indifferente. Michelle Hunziker dunque è stata confermata tra i protagonisti della prossima stagione televisiva ma tornerà con un titolo leggermente modificato, "Michelle Impossible and Friends". Non sarà solo lei la figura centrale bensì ospiterà una serie di personaggi noti al mondo dello spettacolo e amici che si alterneranno nel corso delle puntate per raccontarsi e farsi raccontare dalla padrona di casa. La proposta a prender parte allo show a Salmo è già stata fatta pubblicamente, ora i fan restano in attesa di risposta.