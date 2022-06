Intrattenimento e daytime Mediaset 2022/2023: torna La Talpa, doppio show per Pio e Amedeo Novità e conferme alla presentazione dei palinsesti Mediaset 2022/2023, con il ritorno di titoli storici come La Talpa e Mai Dire Gol, Chiambretti e Panicucci in prima serata. Tornano GF Vip e Isola dei Famosi.

A cura di Andrea Parrella

Sono stati presentati il 29 giugno a Cologno Monzese i palinsesti Mediaset per la stagione 2022-2023. Tante conferme e alcune novità, con il lieto ritorno di titoli storici che da tempo erano spariti dai radar dell'azienda, tra reality come La Talpa e programmi storici come Mai Dire Gol che celebrano i 30 anni dalla prima volta.

L'impianto del daytime delle tre reti Mediaset si dimostra una formula vincente cui l'azienda non ha intenzione di apportare modifiche sostanziali. Dopo i tumulti dei mesi scorsi la presenza di Barbara d'Urso nel pomeriggio di Canale 5 non pare essere in discussione per il suo rinnovo. Da Mattino 5 al Tg5 della sera la rete ammiraglia non vede modificato il proprio scheletro, sia durante la settimana che nel weekend. La nuova impostazione della domenica, con l'accoppiata Amici/Verissimo in sequenza verrà ribadita, con il pensiero a Scene da un matrimonio che potrà subentrare eventualmente in primavera.

Novità Piero Chiambretti con Talentissimo me, torna La Talpa

Le prime variazioni sono nei titoli di prima serata. Si inizia da Piero Chiambretti, che dopo l'addio a Tiki Taka condurrà Talentissimo Me, show di prima serata con bambini prodigio. Si prosegue poi con La Talpa, che è la vera novità delle produzioni Fascino: dopo aver messo in stand by Temptation Island, la casa di produzione di Maria De Filippi si getta su un titolo che era da tempo al centro di voci per un possibile ritorno. La conduzione de La Talpa è ancora da definire.

Il nuovo titolo si affiancherà alla conferma dei due reality di punta di Canale 5, Grande Fratello Vip e Isola dei Famosi, che torneranno con il doppio appuntamento settimanale dopo il successo dell'ultima stagione. Orietta Berti confermata al fianco di Sonia Bruganelli come opinionista.

I 30 anni di Mai dire gol

Tra gli appuntamenti speciali per la nuova stagione di Mediaset c'è il ritorno della Gialappa's Band con Mai Dire Gol. Il trio, errante in questi ultimi anni, ritornerà per la celebrazione del titolo che li ha resi eterni in Tv, una serata omaggio a Mai Dire Gol per i 30 anni, con molti comici che sono passati dal programma e ne hanno fatto la storia.

Back to school con Federica Panicucci

Torna anche Back To School, successo di inizio 2022, ma con una nuova conduzione. Al posto di Nicola Savino arriva Federica Panicucci, che finalmente ritorna in prima serata con un suo programma da affiancare allo sforzo quotidiano di Mattino 5.

I comic show e l'attenzione allo Zelig

Tra le novità anche Mia mamma e tuo papà, un comic show sul dialogo generazionale dai tratti ancora indefiniti e in primavera Italia 1 On Stage, che seguirà alcuni comici durante i loro spettacoli teatrali. Per rimanere nell'ambito della comicità ritornerà Zelig dopo il successo della scorsa stagione, si tratterà di 3 o 4 serate evento, di carattere celebrativo.

Due programmi per Pio e Amedeo

Pio e Amedeo mattatori della prima serata. Già annunciati nella scorsa stagione e slittati alla prossima, avranno un doppio spazio in prima serata, sia con Emigratis, il format storico che li ha lanciati e che stavolta approda su Canale 5, poi con Felicissima Sera, lo show di prima serata con cui hanno raggiunto la ribalta definitiva nel 2021.

Michelle Impossible and Friends

Infine torna con un titolo leggermente modificato Michelle Impossibile and Friends, lo show della conduttrice svizzera che è stato uno degli esperimenti dell'ultima stagione di Canale 5. Stavolta, centrale non sarà lei, bensì una serie di personaggi famosi e amici che si alterneranno nel corso delle puntate per raccontarsi e farsi raccontare dalla padrona di casa.

Alessandro Siani e Luca Argentero prima coppia di Striscia

Vengono confermati i titoli storici de Le Iene e Striscia La Notizia, il primo andrà in onda una volta alla settimana ma ininterrottamente, da ottobre a giugno. Per Striscia la formula vincente non cambia ma Ricci continuerà a lavorare sulle novità dietro la scrivania e la prima coppia alla conduzione della stagione sarà composta da Alessandro Siani e Luca Argentero.