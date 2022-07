Speciale Palinsesti Mediaset 2022/2023 in tv: stasera prima del Tg5, orario e dettagli serata Stasera prima del TG5 delle 20.00 andrà in onda su Canale 5 lo speciale Palinsesti Mediaset 2022/2033, una sintesi inedita della serata tenutasi mercoledì 29 giugno a Cologno Monzese, negli studi del Biscione. Sul palco, insieme a Pier Silvio Berlusconi anche Gerry Scotti, conduttore dell’intera serata, e Pio e Amedeo, come quota comica.

Stasera prima del TG5 delle 20.00 andrà in onda su Canale 5 lo speciale Palinsesti Mediaset 2022/2033, una sintesi inedita della serata tenutasi mercoledì 29 giugno a Cologno Monzese, negli studi del Biscione. Sul palco, insieme a Pier Silvio Berlusconi anche Gerry Scotti, conduttore dell'intera serata, e Pio e Amedeo, la quota comica che nella prossima stagione avrà ben due programmi all'attivo: Emigratis in autunno e Felicissima Sera in primavera.

Nello speciale prima del Tg5 della sera, l’intervento dell’amministratore delegato di Mediaset rivolto a tutta la stampa italiana riunita per l’occasione negli studi Mediaset di Cologno Monzese. I dettagli dei palinsesti 2022/2023 e il racconto dell'annata appena conclusa, con dati e risultati su fasce e volti scelti per rappresentare l'azienda. La programmazione di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 tra vecchie glorie riconfermate e nuovi innesti o passaggi di conduzione.

Centrale resta Maria De Filippi con la Fascino, la sua società di produzione che si occuperò di curare anche la nuova edizione de La Talpa, oltre a riproporre i grandi successi di fascia pomeridiana e serale: Uomini e Donne, Tu si que vales e C'è posta per te. Torna Ultima Fermata in assenza di Temptation Island, che a detta di Piersilvio Berlusconi starebbe vivendo solo una pausa fisiologica per tornare forse nell'estate 2023.

I reality show si riprenderanno senza dubbio lo zoccolo duro nell'ennesima stagione a loro dedicata. Alfonso Signorini padrone di casa assoluto con il GF Vip sempre più lungo e ancora Isola dei Famosi, con cast da definire, vista la migrazione di Nicola Savino a Tv8. A Barbara D'Urso solo il suo Pomeriggio 5, mentre Federica Panicucci passerà al timone di Back to school. La fiction Mediaset continua invece a rappresentare un nodo difficile da sciogliere, nonostante qualche fortunato tentativo della precedente programmazione.