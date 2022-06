Nicola Savino passa a Tv8 per il game show delle 20.30: “Un sogno che si realizza” Il conduttore entra nella squadra di Tv8 con uno show quotidiano nella fascia delle 20.30. Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi: “Siamo molto amici, la persona non la perdo”.

Svolta nella carriera di Nicola Savino. Il poliedrico conduttore entra nella squadra di Tv8 con un nuovo ruolo: da settembre sarà alla conduzione di uno show quotidiano nella fascia delle 20.30. Per Nicola Savino è un desiderio che si realizza: "Il mio sogno è sempre stato quello di sedermi a tavola con i telespettatori e accompagnarli durante la cena per poter diventare uno “di famiglia”. TV8, una rete che mi assomiglia per freschezza, velocità e intelligenza mi ha dato questa opportunità: ad accettare ci ho messo 8… secondi".

Il format

Ma quale show condurrà Nicola Savino su Tv8? Si tratta di un format il cui titolo è ancora provvisorio, prodotto da Banijay Italia, e che vede come protagonista le abitudini e le opinioni degli italiani. I concorrenti in gara, infatti, dovranno provare a indovinare i gusti degli italiani, indagando e approfondendo le curiosità in un viaggio divertente per le storie d'Italia.

Antonella d'Errico, Executive Vice President Programming Sky Italia ha espresso soddisfazione per il nuovo acquisto: "Siamo molto contenti di dare il benvenuto a Nicola Savino nella famiglia Sky e su TV8, uno showman e autore poliedrico che ha fatto dell'ironia intelligente e originale la sua cifra".

Gli auguri di Pier Silvio Berlusconi

Anche Pier Silvio Berlusconi, in fase di presentazione dei palinsesti Mediaset nella serata di ieri, si è detto felice che talent storici di Mediaset – riferendosi proprio a Nicola Savino e alla stessa Alessia Marcuzzi, che la prossima stagione sarà a Rai2 – sperimentano nuove forme e nuovi linguaggi altrove, augurandosi inoltre che le strade non si dividano del tutto. Su Nicola Savino, in particolare, questo è stato l'augurio di Pier Silvio Berlusconi, registrato da Fanpage.it: "Con Nicola Savino siamo anche molto amici, quindi la persona non la perdo, il professionista è giusto che faccia le sue scelte".