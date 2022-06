Nicola Savino stuzzica Marialaura De Vitis: “Le piace Luca Daffré? Capitela, è il sosia di Brosio” Momenti esilaranti all’Isola dei Famosi, con Nicola Savino che non esita a fare battute non appena ne ha l’occasione. L’opinionista stuzzica Marialaura De Vitis e il suo flirt con Luca Daffré.

A cura di Ilaria Costabile

Non mancano momenti esilaranti all'Isola dei Famosi, dove grazie alla verve di Nicola Savino i naufraghi vengono continuamente punzecchiati e ogni cosa che accade diventa uno spunto per ridere tra una prova e l'altra. Ed è così che il conduttore, commentando una prova di Marialaura De Vitis accanto a Luca Daffré, ha ricordato la storia della giovane naufraga con Paolo Brosio.

Marialaura e il rapporto con Luca Daffré

Sull'Isola dei Famosi, come in ogni reality, non sono infrequenti le simpatie, particolarmente speciali, tra i concorrenti. Ed è infatti quello che è accaduto a Marialaura De Vitis e Luca Daffré, che con il passare dei giorni si sono avvicinati sempre di più. Oltre alla giovane modella, però, un'altra naufraga ha fatto apprezzamenti sul naufrago, ovvero Carmen Di Pietro che ridendo e scherzando ha mostrato un certo interesse per il bel modello. Quando nella semifinale dell'Isola dei Famosi si è arrivati al momento di dover scegliere, per Luca, chi salvare tra le due contendenti alla fine di una prova, e parlando con le due naufraghe la regia mostra i video di questa vicinanza con Marialaura.

La ragazza, infatti, aveva raccontato anche di aver fatto un sogno con protagonista Draffé che inizia a raccontare su insistenza di Vladimir Luxuria. "Cara Vladi, allora, ho sognato che avevamo lasciato l'Isola, stavamo in albergo sento bussare al vetro della finestra ed era Luca tutto incappucciato che mi diceva che gli mancavo e voleva salutarmi. Lo faccio entrare e parliamo". Un sogno piuttosto casto che, infatti, scatena l'ilarità in studio con l'opinionista che continua chiedendo alla naufraga se si tratta di un amore vero o di un chiodo schiaccio chiodo. Marialaura, quindi, risponde: "No, amore vero è presto direi una bellissima conoscenza che vorrei continuare anche fuori", a questo punto si intromette anche Savino che dice: "Beh però capitela, in fondo Luca è il sosia di Paolo Brosio, quindi lei proprio non ce la fa", sottolineando la differenza tra il naufrago e il giornalista.