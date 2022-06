Giulia Salemi: “Chiara Ferragni a Sanremo un sogno che si realizza, emozionata come toccasse a me” Giulia Salemi ha commentato la partecipazione di Chiara Ferragni al Festival di Sanremo 2023 : “È un sogno che si realizza, quello delle generazioni di creator e influencer che sono cresciute guardandola come punto di riferimento”. E ha poi aggiunto: “Oggi non devo più spiegare che lavoro faccio grazie a lei”.

A cura di Elisabetta Murina

Chiara Ferragni sul palco di Sanremo 2023, come co-conduttrice al fianco di Amadeus nella prima e nell'ultima serata, "è un sogno che si realizza". A pensarla così Giulia Salemi, influencer e modella, che da anni vede nell'imprenditrice digitale "un punto di riferimento a cui ispirarsi". Nelle sue storie Instagram, l'ex gieffina e fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ha condiviso con i suoi milioni di follower il suo pensiero sulla scelta di portare un personaggio come Chiara Ferragni sul palco dell'Ariston. Una piccolo grande passo che segna una svolta le generazioni di creator e influencer che da sempre la considerano come un modello.

Le parole di Giulia Salemi su Chiara Ferragni

"Chiara Ferragni alla conduzione del Festival di Sanremo è un sogno che si realizza", ha esordito Giulia Salemi nel lungo messaggio condiviso sui social, scritto fitto fitto su uno sfondo completamente rosa. Per l'influencer e modella sapere che l'imprenditrice salirà sul palco dell'Ariston è la coronazione di un sogno, non solo suo, ma di quelle generazioni di influencer e content creatore che sono cresciute prendendola come modello:

La notizia mi ha emozionato, lo ammetto, come se su quel palco che tutti sogniamo ci dovessi salire io. […] Chiara Ferragni è diventata "essenziale" facendo quello che in tanti cerchiamo di fare bene ogni giorno… a volte ci riusciamo a volte no"

Giulia Salemi ha poi voluto ringraziare Chiara Ferragni perché è merito suo se "oggi non devo più spiegare che lavoro faccio" perché "ha dato dignità e identità a una categoria enorme di lavoratori che fino a poco tempo fa erano considerati degli idioti che si facendo dei selfie".