Mediaset fiction 2022/2023: da Can Yaman a Vanessa Incontrada, cosa vedremo su Canale 5 La fiction Mediaset 2022/2023 è fatta di ritorni, da quello di Fosca Innocenti a Buongiorno Mamma, passando per le novità di Viola come il mare, con Can Yaman e Francesca Chillemi. Tra i nuovi prodotti si segnalano gli arrivi di Claudio Amendola e Daniele Liotti con Il Patriarca e L’Anima Gemella.

A cura di Andrea Parrella

Non solo reality e intrattenimento, nella prima serata Mediaset per la stagione 2022/2023 si conferma la presenza di tanta fiction, comparto su cui l'azienda è tornata ad investire nelle ultime stagioni, puntando su volti popolari in grado di fare da traino a nuovi titoli o prodotti rinnovati per nuove stagioni. Dal ritorno di Fosca Innocenti e Buongiorno Mamma, alla seconda stagione di luce nei tuoi occhi, passando per le novità di Viola come il mare, Il Patriarca, L'anima gemella, La ragazza di Corleone e Bardot, sono diversi i titoli e di fiction con cui Mediaset punta a definire il proprio pubblico.

Il prodotto di punta lanciato da Mediaset per la fiction di Canale 5 è Viola come il mare, slittato dalla scorsa alla prossima stagione. Protagonisti Can Yaman, l'attore turco divenuto famoso in Italia per i suoi ruoli nelle dizi, le ormai celebri serie Tv turche, e Francesca Chillemi, ormai volto della fiction italiana, amata dal grande pubblico per il suo ruolo in Che Dio ci aiuti. Fiction in sei puntate, non si conoscono ancora le date di messa in onda.

Mariachiara Giannetta e Raoul Bova in "Buongiorno mamma"

I ritorni, da Fosca Innocenti a Luce dei tuoi occhi

Anche Fosca Innocenti tornerà a fare capolino su Canale 5 per la seconda stagione. Uno dei prodotti di maggior successo delle ultime stagioni di fiction, vede Vanessa Incontrada, Francesco Arca, Giovanni Scifoni e Sergio Muniz impegnati a dare seguito alle storie raccontate nella precedente stagione. Quattro serate, Giulio Manfredonia confermato alla regia. Anche Luce dei tuoi occhi tornerà con una seconda stagione, a riconferma dell'importante successo ottenuto da Anna Valle e Giuseppe Zeno. Sei le serate della seconda stagione, ancora incerto il giorno di messa in onda. Un altro ritorno lieto al pubblico sarà quello di Buongiorno Mamma, con Raoul Bova e Mariachiara Giannetta che tornano con una seconda stagione.

Anna Valle e Giuseppe Zeno in "Luce dei tuoi occhi"

Le novità con Claudio Amendola e Daniele Liotti

Tra le novità due volti che negli ultimi anni hanno caratterizzato prodotti di successo della fiction di casa Rai e che Mediaset riesce ad accaparrarsi. Stiamo parlando di Claudio Amendola e Daniele Liotti. Il primo arriverà su Canale 5 come protagonista de Il Patriarca, fiction in sei serate. Il secondo sarà al centro del progetto L'Anima Gemella. Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino e Alessandro Fella saranno invece i protagonista de La Ragazza di Corleone, progetto in quattro serate destinato probabilmente alla primavera. Così come Bardot, ispirata presumibilmente alla grande attrice francese, fiction in tre serate con Julia de Nunez.