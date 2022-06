Perché Temptation Island non va in onda questa estate? La risposta di Piersilvio Berlusconi In occasione della presentazione palinsesti Mediaset 2022/2023, Fanpage.it ha chiesto a Piersilvio Berlusconi di spiegare i motivi dell’assenza di Temptation Island nella programmazione estiva: “Vogliamo sperimentare altro, ma non è escluso che potremmo tornare a trasmetterlo”.

In occasione della presentazione palinsesti Mediaset 2022/2023, Fanpage.it ha chiesto a Piersilvio Berlusconi di spiegare i motivi dell'assenza di Temptation Island nella programmazione estiva del 2022. Di fatto, si è parlato di un nodo generato da una questione di diritti con Banijay, detentore di quelli internazionali del format, a causa del presunto mancato raggiungimento di accordi con la Fascino di Maria De Filippi.

La risposta di Piersilvio Berlusconi a Fanpage.it

Questa versione riportata già lo scorso anno quando ci fu il ridimensionamento del doppio appuntamento Nip e Vip al solo Nip, con persone comuni e la moderazione dei falò di Filippo Bisciglia, non ha trovato nemmeno quest'anno un effettivo riscontro. Piersilvio Berlusconi infatti ha spiegato che l'assenza di Temptation Island nell'imminente programmazione estiva è derivata solo dalla voglia di sperimentare altro ma non ha chiuso alla possibilità che il format possa ritrovare una collocazione in futuro:

Nessun nodo, vogliamo sperimentare altro e ci stiamo prendendo un tempo per farlo. Temptation resta negli interessi dell'azienda e non è escluso che in futuro possa comparire nuovamente nei nostri palinsesti. Tra l'altro, semmai fosse, parliamo di un periodo di messa in onda successivo alla prossima primavera, quindi il non esserci nei palinsesti che stiamo presentando per il 2023 non è indicativo, visto che si fermano più o meno ai programmi di giugno. Insomma, è davvero tutto da vedere.

Il commento del conduttore Filippo Bisciglia

"Mi fa male non rifare Temptation, eravamo una famiglia" ha commentato il conduttore Filippo Bisciglia in un lungo sfogo sul suo profilo Instagram dopo essere stato incalzato dai fan. Alessia Marcuzzi invece spiegò così lo scorso anno perché non avrebbe condotto l'edizione vip: "Quello che so è che per il momento è prevista una sola versione con Filippo Bisciglia. Non sono mai stata una che si aggrappa ai programmi fino alla morte, però confesso che Temptation Island mi appartiene parecchio perché posso fare quello che mi piace, ossia ascoltare le storie e immedesimarmi". Tempo ormai scaduto per lei e Mediaset, la conduttrice ha fatto scelte diverse ed è passata nei palinsesti di Rai2 al timone di Boomerissima, nuovo programma sul confronto generazionale.