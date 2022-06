Filippo Bisciglia: “Mi fa male non rifare Temptation Island, eravamo una famiglia” Il conduttore esce per la prima volta allo scoperto dopo la cancellazione del programma: “Doveva essere il nono anno consecutivo, mi mancheranno tutti”.

A cura di Andrea Parrella

L'estate 2022 sarà la prima, dopo quasi dieci anni, senza Temptation Island. Il programma, che era diventato in un certo senso il simbolo televisivo della stagione più calda, non verrà riproposto da Canale 5. Una decisione che resta ancora inspiegabile, per certi versi, visto il successo indiscutibile di un format che negli anni aveva trovato un grande effetto di rimbalzo sui social, flusso del quale si alimentava, oltre ad essere tra i pochi programmi in grado di tenere accese le reti Mediaset nel periodo estivo.

Dopo settimane di silenzio in merito, anche Filippo Bisciglia è intervenuto per dire la sua in merito, pubblicando un video su Instagram in corrispondenza di quei giorni che, di solito, segnavano l'inizio di Temptation Island negli anni scorsi. Il conduttore, diventato il volto della trasmissione, non ha spiegato nello specifico le motivazioni dello stop al programma, ma lascia intendere con le sue parole di non aver contribuito alla decisione dello stop:

Questo è il periodo in cui sarebbe dovuta andare in onda la prima puntata di Temptation Island e purtroppo non sarà così. Sto ricevendo molti messaggi dai tanti di voi che mi seguono soprattutto per il programma. Non sarà estate senza Temptation Island. Cosa dirvi ragazzi? Innanzitutto ricevere i vostri messaggi mi fa molto piacere, vuol dire che vi siete affezionati a noi in questi anni, che vi siete divertiti a commentare le puntate in questi anni, cosa che facevo anche io. Anche a me fa tanto male non fare Temptation quest'anno.

Bisciglia fa capire in modo chiaro di aver subito la decisione della produzione Fascino, e di Mediaset, di non riproporre il format per il nono anno consecutivo: "Mi mancheranno tutte le persone con cui ho lavorato in questi anni, doveva essere il nono consecutivo. Eravamo una famiglia". Quindi il conduttore regala una piccola chicca ai suoi fan, ripetendo la frase diventata il suo cavallo di battaglia in questi anni: "Per sdrammatizzare non posso far mancare in questa frase 2022: ‘Pensi che io abbia un video per te? Ho un video per te'. Tanto amore, tanta spiaggia, tanto sole, tanto mare, tanta vita".

Leggi anche Temptation Island non andrà in onda questa estate, ecco quale programma potrebbe sostituirlo

Le cause della chiusura di Temptation Island

Resta il grande silenzio sulle cause dello stop a Temptation Island, titolo assai redditizio per Canale 5. Stando alle voci che circolano, la Fascino di Maria De Filippi non avrebbe trovato l'accordo per il rinnovo dell'acquisizione del format, i cui diritti di riproduzione internazionale sono detenuti dal colosso Banijay. Allo stesso tempo è emblematico che un prodotto con un tale seguito non sia stato riproposto su altre reti e questo lascia immaginare che Temptation Island possa essere stato congelato, per poi essere rispolverato in futuro.