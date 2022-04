Temptation Island sparisce dall’estate di Canale 5, cancellato il reality con Filippo Bisciglia Le indiscrezioni delle scorse settimane trovano conferma nel documento ufficiale dei palinsesti estivi di Canale 5, dove è sparita la voce “Temptation Island”.

A cura di Andrea Parrella

Le serate estive roventi segnate dal sottofondo di I Love the way you lie resteranno un lontano ricordo. Nelle scorse settimane era solo una voce di corridoio, ma oggi la cancellazione di Temptation Island sembra realtà. Il reality condotto da Filippo Bisciglia che dal 2014 teneva accesa l'estate di Canale 5 è sparito dai progetti della rete per la prossima estate. Non ci sono comunicati ufficiali, ma è quanto emerge dai listini pubblicati sul sito della concessionaria Publitalia, il documento che illustra nel dettaglio la programmazione della rete per la vendita degli spazi pubblicitari. Effettivamente la voce Temptation Island, abitualmente in onda al mercoledì in prima serata, non compare.

Perché Temptation Island non va più in onda?

L'indiscrezione su una chiusura del programma circolavano da tempo. Era stato TvBlog a parlare di questa ipotesi alcune settimane fa, ma non erano arrivate conferme né smentite, sia da parte Fascino/Banijay, le società co-produttrici del reality, che da parte Mediaset. L'ipotesi più probabile sulla motivazione della chiusura del programma può essere relativa a un problema di rinnovo dell'acquisizione dei diritti del format, tratto dal programma televisivo olandese Blind Vertrouwen, creato da Endemol. Una dinamica che ricorda quanto accadde con Italia's Got Talent, vicenda che vedeva coinvolta la stessa Fascino di Maria De Filippi.

Attorno alle ragioni di questa improvvisa sparizione di Temptation Island dai palinsesti Mediaset c'è senza ombra di dubbio un alone di mistero, soprattutto per la portata del programma. Il reality condotto da Bisciglia non è stato solo una garanzia per gli ascolti estivi dell'ammiraglia Mediaset, ma si è confermato nel corso degli anni un programma di tendenza, capace di far discutere e andare ben oltre la propria bolla di riferimento.

Le parole di Filippi Bisciglia

A parlare delle voci di cancellazione era stato lo stesso Filippo Bisciglia, conduttore storico del programma. Rispondendo al settimanale Nuovo Tv lo scorso mazo si era limitato a dire: "L'ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre". Da allora nessun elemento aggiuntivo.

Palinsesti estivi Canale 5, molte repliche e poche novità

Al momento la programmazione estiva di Canale 5 (29 maggio – 3 settembre) non presenta alternative inedite. Fatta eccezione per L'Isola dei Famosi, che si allunga e invade lo spazio dei palinsesti estivi, e Avanti un altro che torna con le restanti puntate inedite, sono previste le repliche di Zelig, Michelle Impossible e Scherzi a Parte. La sola produzione inedita non ha ancora un titolo ed è appannaggio della redazione giornalistica.