Temptation Island non andrà in onda questa estate, ecco quale programma potrebbe sostituirlo Secondo alcune indiscrezioni, Temptation Island non andrà in onda questa estate. Al poto dello show di Canale5, condotto da Filippo Bisciglia e prodotto da Maria De Filippi, potrebbero esserci le repliche di Tu Si Que Vales o una versione Vip di Uomini e Donne.

A cura di Elisabetta Murina

Questa estate Temptation Island non andrà in onda. Stando a quanto riporta TvBlog, il reality condotto da Filippo Bisciglia e prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi non tornerà con l'ormai consueto appuntamento su Canale5. Quali sono le motivazioni? E quale programma lo sostituirà?

Perché Temptation Island non andrà in onda questa estate

Nessun falò di confronto, coppie desiderose di mettere alla prova il loro amore, villaggi di fidanzati e fidanzate, tentatori. Insomma, niente Temptation Island la prossima estate. Secondo TVBlog, infatti, lo show condotto da Filippo Bisciglia prima e Alessia Marcuzzi poi, non andrà in onda. Sarebbe questa la decisione presa da Maria De Filippi e dalla sua casa di produzione, la Fascino Product. La notizia arriva quasi inaspettata dal momento che l'ultima stagione aveva fatto registrate ottimi risultati in fatto di ascolti, portando il format a chiudere a luglio scorso con oltre il 27% di share. Il direttore di Cnalae5 lo aveva definito "la proposta più amata della programmazione estiva della tv italiana".

Ma allora perché non ci sarà? Pare che i motivi siano principalmente due. Il primo si chiama Ultima Fermata, il nuovo show condotto da Simona Ventura in questi mesi, che per molti versi ricorda il format di Temptation Island e che non sta ottenendo i risultati sperati, avviandosi verso un chiusura deludente. Il secondo è che in realtà il programma potrebbe non essere cancellato del tutto, ma in un certo senso posticipato in autunno, come già è accaduto nel 2020 con il ritorno a settembre sotto la guida di Alessia Marcuzzi.

Quale programma potrebbe sostituirlo

Anche se Temptation Island non ci sarà nei mesi estivi, pare che il pubblico di Canale5 non rimarrà senza un programma di intrattenimento. Sempre secondo alcune indiscrezioni al suo posto potrebbero andare in onda le repliche di Tu sì Que Vales, il divertente show con Gerry Scotti, Sabrina Ferilli e Rudy Zerbi. C'è anche un'altra ipotesi in campo: una versione Vip del tradizionale format di Uomini e Donne. A sostenerla è il sito Blasting News, che stessa la stessa Ventura o Silvia Toffanin alla guida al posto di Maria De Filippi.