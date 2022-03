Temptation Island, Filippo Bisciglia rompe il silenzio sull’ipotesi cancellazione Resta in bilico il futuro di Temptation Island, che potrebbe non tornare su Canale 5 la prossima estate. Il conduttore romano ha confermato di non essere ancora stato contattato per la nuova edizione.

A cura di Giulia Turco

Filippo Bisciglia rompe il silenzio sulla possibilità di un ritorno di Temptation Island su Canale 5. Com'è ormai noto il reality che porta in scena "il viaggio nei sentimenti" è da mesi in bilico per le reti Mediaset. Lo scorso autunno si vociferava dellapossibilità di un mancato accordo tra Fascino e Banijay che detiene i diritti internazionali del format. Il conduttore romano, volto storico del programma nella sua versione italiana di successo, ha parlato di come stanno le cose fino a questo punto.

Filippo Bisciglia ha parlato con Maria De Filippi

L'ultima edizione è andata in onda nel corso dell'estate 2021, con la conduzione riconfermata di Filippo Bisciglia. Si era ipotizzata una seconda edizione del programma a settembre 2021, condotta questa volta da Alessia Marcuzzi, che alla fine non è mai andata in onda. Fino a quando ha iniziato a girare le voce che Temptation Island sarebbe stato cancellato, per il momento, dalle reti Mediaset. A dire la sua è Filippo Bisciglia, che raggiunto da NuovoTv ha raccontato dell'ultimo contatto avuto con Maria: "L’ultima volta che ho parlato con Maria De Filippi di Temptation Island è stato a novembre", ha chiarito, "quindi aspetto di avere la conferma da lei”.

Il futuro in bilico di Temptation Island

Nulla di certo insomma. Sembra che a Mediaset si navighi a vista per quanto riguarda Maria De Filippi. Al via con la fase serale di Amici 2022, Fascino sta per partire anche con un nuovo programma, Ultima Fermata, che potrebbe andare ad inserirsi la domenica pomeriggio, nella fascia che precede Verissimo. Un primo esperimento, per testare il gusto del pubblico, che non esclude il programma possa passare poi alla prima serata. Prenderà dunque il posto di Temptation Island nei mesi estivi? Non è detto, ma neanche escluso. È sicuramente presto per dirlo.