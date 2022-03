Silvia Toffanin alla domenica fino ad aprile, De Filippi con un nuovo programma al posto di Amici? Il 13 marzo era la data indicata per la fine di Amici e Verissimo alla domenica pomeriggio. Berlusconi avrebbe proposto a Toffanin di allungarsi di un mese, mentre a Mediaset si studia un piano per rimpiazzare il talenti di Maria De Filippi. Magari con la stessa De Filippi…

A cura di Andrea Parrella

La domenica di Canale 5 è cambiata radicalmente con l'inizio di questa stagione. Amici spostato dal sabato alla domenica pomeriggio prima, Verissimo raddoppiato nel weekend poi si sono rivelate scelte azzeccatissime per l'ammiraglia Mediaset, che ne ha guadagnato in ascolti, ma anche in termini di gradimento, visto il retaggio di uno spazio televisivo che non era ben visto per l'asfissiante presenza di Barbara d'Urso degli anni scorsi, al pomeriggio come a sera della domenica.

La doppia mossa cercata e voluta da Piersilvio Berlusconi sta permettendo a Canale 5 di tenere testa alla concorrenza di Rai1 con Domenica In, ma all'orizzonte c'è la data di ipotetica conclusione di entrambi i programmi a metà marzo. In primis Amici, che passerà al sabato sera con l'inizio del serale previsto per il prossimo 19 marzo. Poi anche per Verissimo, visto che il 13 marzo è la data in cui è indicata la fine dell'esperimento affidato da Berlusconi alla compagna Silvia Toffanin, ormai sempre più volto di Canale 5. E proprio per questo, come anticipato da Dagospia nelle scorse ore, Verissimo potrebbe essere prolungato nella sua doppia collocazione, proprio in virtù dell'operazione fortunata. Stando alle indiscrezioni di queste ore, l'appuntamento con il programma di interviste di Toffanin potrebbe sacrificarsi proseguendo fino alla metà di aprile.

E al posto di Amici cosa ci sarà? Perché è importante sottolineare che è proprio lo spazio di Maria De Filippi, spostato dal sabato alla domenica, a fare da traino alla trasmissione di Silvia Toffanin, consegnandogli una fetta consistente di pubblico da accompagnare fino all'appuntamento del preserale. Ebbene, vista l'impossibilità di proseguire con Amici, non è detto che Maria De Filippi molli la presa dalla domenica pomeriggio, ma anzi potrebbe inventarsi qualcosa con la sua Fascino, la casa di produzione da cui nascono tutti i progetti condotti dalla regina indiscussa di Canale 5 e non solo quelli guidati da lei. Che possa essere un game show da sperimentare e poi spostare nel preserale se si dovesse rivelare vincente? Sembra essere questa la suggestione che aleggia nei corridoi di Mediaset, al momento senza alcuna conferma. Una cosa è certa: la decisione va presa a stretto giro, visto che il 13 marzo, giorno dell'ultima puntata di Amici alla domenica si avvicina.