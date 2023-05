Federico Rasa e Floriana Angelica di Temptation Island si sono lasciati, le ragioni della separazione Federico Rasa annuncia la rottura con Floriana Angelica. La coppia aveva partecipato a Temptation Island nel 2021. Dopo una rottura e a riconciliazione, i due hanno annunciato di essere definitivamente lasciati.

A cura di Stefania Rocco

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Temptation Island 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Federico Rasa e Floriana Angelica di Temptation Island si sono lasciati, questa volta – pare – definitivamente. Ad annunciare la separazione è stato il giovane con un messaggio pubblicato su Instagram. Non ci sarebbero tradimenti o particolari liti alla base della decisione dei due di allonatanrsi. Semplicemente la consapevolezza che quel legame era ormai terminato da ambo le parti.

Il messaggio di Federico Rasa

In una Instagram story, Federico ha spiegato le ragioni che hanno determinato la decisione di chiudere la sua storia con Floriana. “Io e Floriana ci abbiamo riprovato, ma abbiamo capito che la storia non andava più. Ma vi ripeto che non c'è stato alcun tradimento da parte di entrambi”, ha scritto sui social, confermando che la decisione di lasciarsi sarebbe stata presa di comune accordo.

Federico Rasa e Floriana Angelica a Temptation island

Federico e Floriana parteciparono all’edizione 2021 di Temptation Island. Durante il loro “viaggio nei sentimenti”, le cose non andarono per il verso giusto. Floriana aveva deciso di portare il compagno in trasmissione nella speranza di convincerlo a fare un passo avanti nella loro storia. Ma Federico, una volta nel villaggio insieme alle tentatrici, perse la testa per Vincenza Botti. In più di un’occasione, inoltre, fu sorpreso dalle telecamera mente raccontava fatti privati legati al rapporto con la compagna che Floriana avrebbe preferito mantenere privati. Numerose anche le critiche rivolte da lontano alla fidanzata. Questi atteggiamenti spinsero Floriana a chiedere un falò di confronto anticipato, che si concluse con la decisione della ragazza di lasciarlo. Federico tentò di riconquistarla chiedendo il suo perdono nel corso di un secondo falò di confronto, richiesta che spinse Floriana a capitolare. I due avevano quindi lasciato insieme il docu-reality condotto da Filippo Biscigilia. Rimasti insieme per circa un anno, si erano già allontanati nell’estate del 2022 per poi superare la crisi. Adesso, invece, la rottura sarebbe definitiva.