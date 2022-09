Floriana e Federico di Temptation Island si sono lasciati: “I motivi sono tanti e molto privati” Floriana Angelica e Federico Rasa, ex coppia di Temptation Island, si sono lasciati dopo più di quattro anni insieme. L’annuncio con una storia su Instagram: “I motivi sono tanti e privati, dispiace sia finita in questo modo”.

A cura di Elisabetta Murina

Floriana Angelica e Federico Rasa si sono lasciati. I due ex protagonisti di Temptation Island, che hanno partecipato alla nona edizione del programma, hanno messo fine alla loro relazione dopo essere usciti insieme dal programma. L'annuncio tramite una storia pubblicata su Instagram.

L'annuncio della rottura

È stata Floriana, con una storia pubblicata su Instagram, ad annunciare che l'amore con Federico è arrivato al capolinea ormai da diverso tempo. Riguardo ai motivi che hanno portato alla rottura dopo più di quattro anni insieme, l'ex coppia ha preferito mantenere la riservatezza:

I motivi sono tanti e molto privati, quindi vi chiedo gentilmente di non chiedere il perché non stiamo più insieme. Non si tratta di tradimenti, nulla del genere. Tutte le coppie dopo diversi anni di relazione, soprattutto convivendo, possono avere dei problemi, dei periodo di crisi, ma per superare questi periodo c'è bisogno di tanta buona volontà da entrambe le parti. […]

Floriana racconta di aver provato a sistemare la situazione ma, nonostante i tentativi di riappacificarsi, allontanarsi uno dall'altra è stata la strada migliore:

Ci ho provato con tutta me stessa a salvare questa storia, non sono una persona che si arrende facilmente, sono una persone che combatte sempre, soprattutto per amore e soprattutto se in quell'amore ci crede davvero. Mi dispiace sia finito in questo modo tra me e lui, avevamo tanti progetti insieme, eravamo già una famiglia io, lui e la piccola Chloe. Ma ogni tanto bisogna tornare lucidi, ragionare con la testa e non con il cuore, mettere un punto quando serve.

La storia tra Floriana e Federico

La coppia ha preso parte all'edizione di Temptation Island andata in onda nel 2021 per mettere alla prova il loro amore. Dopo il terzo falò di confronto, hanno deciso di uscire insieme dal programma e di continuare la loro storia. Finito lo show, hanno continuato a vivere il loro amore lontano dai riflettori, ma rimanendo piuttosto attivi sui rispettivi profilo social. La loro relazione è durata più di quattro anni, ma oggi hanno annunciato la decisione di aver preso strade diverse ormai da tempo per "tanti motivi e molto privati".