Aurora Ramazzotti: “Le cose sono cambiate tra mamma Michelle e papà Eros, è una bella sensazione” Aurora Ramazzotti pronta per la sua prima esperienza in diretta tv su Italia Uno con Love Mi, ha raccontato al Corriere delle sue insicurezze essendo “figlia d’arte” e dell’amicizia tra i suoi genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker: “È un cerchio che si chiude”

A cura di Gaia Martino

Aurora Ramazzotti è pronta per Love Mi, l'evento che si terrà martedì 28 giugno a partire dalle 19 da Piazza Duomo in diretta su Italia Uno. Condurrà insieme ad Elenoire Casalegno e Gabriele Vagnato: "È la mia prima conduzione in diretta, una bella sfida. Sono contenta di essere affiancata da Eleonoire Casalegno che ha molta più esperienza di me, farò affidamento su di lei" ha raccontato la giovane influencer in una lunga intervista al Corriere. "Il mio problema è che non mi sento mai all'altezza": la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker a cuore aperto ha raccontato i retroscena di una vita da "figlia d'arte".

La confessione di Aurora Ramazzotti

Doppia figlia d'arte, Aurora Ramazzotti non sopporta essere definita come "raccomandata", eppure nonostante i privilegi, ha raccontato di aver avuto problemi sul lavoro. "Non sono mai stata raccomandata, anzi ho perso anche alcuni lavori proprio perché c'era chi voleva evitare polemiche. Partono tutti prevenuti, già dal mio nome, la figlia di, viziata". L'influencer ha confessato la sua paura, quella di non essere all'altezza rispetto le aspettative degli altri:

Il lavoro che ho scelto si definisce tramite il giudizio di altre persone, il pubblico decide se vai avanti o meno. Io ho tante insicurezze, anche per essere figlia d'arte. A volte mi chiedo se ho scelto il percorso giusto, dietro le quinte succedono tante cose che non si possono dire ma che possono essere dolorose.

Passino le critiche, ma per Aurora Ramazzotti la ferita si apre quando la definiscono "raccomandata". Vorrebbe che le persone cambiassero opinione su lei:

Purtroppo è nel mio sangue, ci sono nata, fin da prima che iniziassi a fare questo lavoro, che poi ha amplificato ancor di più questo coro. La mia missione ‘impossibile' è far cambiare l'idea che le persone hanno di me: so che nessuno può piacere a tutti, ma questa percezione continua a farmi male. E so che una piccola parte di me continuerà a voler far cambiare l'opinione degli altri e dimostrare che si sbagliano.

L'amicizia di mamma Michelle e papà Eros

Aurora Ramazzotti è una delle protagoniste del nuovo video musicale del papà Eros, con lei c'è anche Michelle Hunziker, sua madre. Nonostante i suoi genitori non siano più una coppia, custodiscono un legame speciale anche per il suo bene. Quella del videoclip "di famiglia" è stata un'idea del cantante: "Ha fatto una sorpresa a me e mia mamma perché ci siamo trovate sul set senza sapere l'una dell'altra. È stato un gesto di cuore". L'influencer ha raccontato che negli ultimi tempi le cose sono cambiate, mamma e papà sono tornati ad essere amici.