Jessica Selassiè chiude con Barù: “Solo amici, spero si viva il suo nuovo amore alla luce del sole” Jessica Selassiè chiude definitivamente le porte a un flirt con Barulla e rivela che l’uomo avrebbe una nuova compagna, notizia non ancora ufficializzata: “Spero viva il suo nuovo amore alla luce del sole”.

A cura di Stefania Rocco

I “Jerù” dovranno rassegnarsi, non c’è futuro sentimentale per Jessica Selassiè e Barù. A chiarirlo è stata la vincitrice del Grande Fratello Vip in una Instagram story. Jessica ha ringraziato quanti l’hanno sostenuta dentro e fuori la Casa di Cinecittà, incoraggiandola ad approfondire il suo rapporto con il sexy coinquilino. Ha chiarito, però, che il rapporto con Barù non ha mai preso la piega che i fan – e lei stessa, a tratti – si aspettavano e che al momento l’uomo ha un nuovo amore non ancora ufficializzato che gli "augura di viversi alla luce del sole".

Il messaggio di Jessica Selassiè

“Visto le ultime notizie, volevo fare una precisazione”, ha spiegato Jessica in una story, “Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la Casa, abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo un fandom di coppia, i Jerù, nonostante noi non siamo una coppia”. Ha chiarito quindi di avere sognato insieme ai suoi fan che il rapporto con Barù cambiasse, cosa che non è accaduta: “I Jerù hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci siano la viglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pura che lega me e Barù”. Poi l’affondo, un’apparente frecciatina lanciata all’uomo affinché si decida a uscire allo scoperto: "Voglio bene a Barù e gli auguro di viversi l’amore che ha trovato alla luce del sole. Per lui ci sarò sempre, come lui per me".

Il nuovo amore di Barù

Jessica ha quindi chiarito che l’ex coinquilino è stato il primo a voltare pagina e a impegnarsi in una nuova relazione. Ma qual è “il nuovo amore” al quale fa riferimento la vincitrice del Grande Fratello Vip? e Per quale motivo Barù non è ancora uscito allo scoperto pur avendo chiarito che non esiste alcun rapporto sentimentale con Jessica?