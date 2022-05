Jessica Selassiè su Barù: “C’era attrazione fisica reciproca, ora non abbiamo definito cosa siamo” Jessica Selassiè, vincitrice del GF Vip, è tornata a parlare del rapporto che ha con Barù Gaetani, spiegando che tra loro c’è sempre stata attrazione fisica e che si sentono regolarmente, anche se “non abbiamo ben definito quello che siamo”.

A cura di Elisabetta Murina

Il Grande Fratello Vip è ormai finito da mesi, ma il rapporto tra la vincitrice Jessica Selassiè e Barù Gaetani continua a incuriosire i fan. I due si sono rivisti in pubblico, per la prima volta dalla fine del reality, in occasione dell'inaugurazione del locale milanese del gieffino, nipote di Costantino della Gherardesca. E nel frattempo entrambi continuano a parlare uno dell'altra, fornendo versioni sempre nuove e diverse sul loro rapporto. Ultima proprio la principessa etiope, ospite di una diretta Instagram di Whoopsee.it insieme alle sorelle Lulù e Clarissa.

Cosa ha detto Jessica Selassiè su Barù

La vincitrice del GF Vip ha raccontato in che rapporti è ora con Barù, spiegando che tra loro c'è sempre stata attrazione fisica e che hanno continuato a sentirsi regolarmente dopo la fine del reality, anche se entrambi sono molto impegnati con il lavoro:

C'era attrazione fisica da tutte e due le parti. Noi ci sentiamo regolarmente, ci siamo visti all'inaugurazione, siamo comunque tutti e due molti impegnati, e quindi cerchiamo di vederci quando possibile.

Jessica ha anche commentato le parole di Barù che, ospite di Isola Party, l'ha definita la sua "ex fidanzata": "Ho scoperto di essere fidanzata e pure ex, però va bene!". Nel corso della chiacchierata ha anche aggiunto di non aver ancora ben definito il suo rapporto con l'ex coinquilino:

Non abbiamo ben definito quello che siamo, l'amicizia di base c'è, c'è tanto affetto, ci confrontiamo su tante cose, lui mi dà consigli io li do a lui. Poi comunque può sempre nascere tutto da una bella amicizia.

Il primo incontro di Barù e Jessica dopo il GF Vip

I fan attendevano da tempo il primo incontro tra Barù e Jessica dopo quello che hanno vissuto nella casa del GF Vip, per capire come sarebbe cambiato il loro rapporto. E, finalmente, a quasi due mesi di distanza dalla finale che ha incoronato la principessa vincitrice di questa edizione, i due si sono rivisti. L'occasione è stata l'inaugurazione del nuovo locale milanese dell'ex gieffino, Braci by Barù, al quale hanno partecipato anche altri inquilini e personaggio vip. I due sono apparsi complici, hanno riso e scherzato insieme e questo momento ha fatto il giro dei social, facendo ben sperare per il futuro del loro rapporto.