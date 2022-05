Fanno vedere una foto di Jessica Selassié a Barù che commenta: “Lei è la mia ex, o forse no” Barù all’Isola Party gioca al “Vippone pixellato” con Ignazio Moser e Valentina Barbieri. Gli mostrano la foto di Jessica Selassié e lui risponde ironico: “Lei è la mia ex fidanzata, o forse no, magari siamo ancora fidanzati”.

A cura di Gaia Martino

Ieri sera l'ex concorrente del Grande Fratello VIP Barù Gaetani è stato ospite di Isola Party. Oltre ad aver confessato la sua passione per l'Isola, reality a cui avrebbe preso parte volentieri, non poteva non giocare con Ignazio Moser e Valentina Barbieri al "Vippone pixelato". Gli hanno inquadrato personaggi vicini al suo privato e tra questi non poteva mancare la sua ex inquilina della Casa di Cinecittà, Jessica Selassié.

Il commento di Barù su Jessica Selassié

Barù all'Isola Party ha giocato con Ignazio Moser e Valentina Barbieri ieri sera al "Vippone pixelato": gli hanno mostrato diverse immagini di personaggi famosi molto vicini a lui. Dopo Victoria Cabello, è spuntata la foto di Jessica Selassié pixellata. Non poteva non riconoscerla l'ex gieffino, con lei ha avuto un "flirt" mai trasformato in love story. Nonostante tra loro non sia scoppiato l'amore, i fan del programma parlano ancora dei "Jerù". E così Barù ha scherzato, definendola la sua ex fidanzata, o forse non ex:

Lei è la mia ex fidanzata, la Jessica, magari siamo ancora fidanzati, nessuno lo sa. C'è grande mistero dietro questa cosa.

La storia dei Jerù

I Jerù è il nomignolo dato dai fan alla coppia composta da Jessica Selassié e Barù Gaetani, i due ex concorrenti del GF VIP che si sono resi protagonisti di un "amore" mai sbocciato. Nonostante nella casa di Cinecittà tutti insistessero affinché tra loro nascesse una vera e propria relazione, Barù ha sempre sottolineato di non avere serie intenzioni. Terminato il reality si sono salutati e mai più visti, se non in eventi in pubblico. Intervistato da Radio Radio nelle ultime settimane si è ritrovato a dover ribadire nuovamente che con Jessica c'è solo un rapporto di amicizia.