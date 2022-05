Barù su Jessica Selassié: “Se una mi piace mi faccio avanti, noi siamo sempre stati amici e basta” Barù ritorna a parlare del suo rapporto con Jessica Selassié, ribadendo che non è mai stata sua intenzione iniziare una storia d’amore al Grande Fratello Vip.

A cura di Ilaria Costabile

Nonostante l'esperienza al Grande Fratello Vip si sia ormai conclusa da qualche mese e Barù sia pronto a godersi i successi del suo ristorante milanese, il nipote di Costantino Della Gherardesca in un'intervista a Radio Radio nel programma "Non succederà più", ha chiarito alcune questioni riguardanti la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia.

Il rapporto con Jessica Selassié

Tra le questioni rimaste in sospeso, soprattutto per i fan, c'è quella relativa al rapporto con Jessica Selassié, oggetto di chiacchiericcio sia fuori che dentro la casa di Cinecittà. Durante i tre mesi di convivenza erano in molti a credere che con la principessa potesse nascere qualcosa in più, ma in realtà non c'è mai stato questo intento da parte di Barù che ha ribadito anche in questa intervista il concetto:

Siamo amici, siamo ancora amici, non sono uno timido sessualmente, se una mi piace mi faccio avanti, non so perché non l’ha capito, devi chiederlo a lei. I fatto sono che non stiamo insieme adesso. Siamo amici, basta. Nessuna era il mio tipo, non me ne frega niente di andare in televisione e farmi le storie d’amore. Molte gente lo fa perché non ha nulla da dire, allora gioca. Fare la coppietta e queste cose cose qui. Ci sono coppie che ci giorno su questa cosa. Abbiamo un fandom enorme sui Jerù che sono anche tanto carini e non li vorrei nemmeno deludere, però non stanno capendo.

Perché ha partecipato al Grande Fratello Vip

Barù, quindi, non ha mai rinnegato il suo essere un outsider e, anzi, ha sempre rivendicato la sua presenza nel reality come un modo per sostenere il proprio lavoro che non è mai stato nel mondo dello spettacolo o quanto meno in quello incentrato sul gossip: "Io sono stato sempre al di fuori di quel mondo, se volevo fare gossip lo facevo da quando ero ragazzino. Ero la pecora nera lì dentro, per me è un complimento esserlo. Sono molto contento che il popolo italiano mi abbia apprezzato, ne sono uscito bene non mi sono sputtanato". Ovviamente il compenso ha giocato un ruolo fondamentale nella partecipazione al reality che, comunque, è durata più del previsto: