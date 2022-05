Jessica e Barù di nuovo insieme dopo il GfVip: ecco perché Barù Gaetani e Jessica Selassie si sono rivisti in pubblico per la prima volta dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini. L’occasione è stata per l’inaugurazione del locale milanese del vippone,

Un momento molto atteso da tutti i fan della coppia mai realmente nata dell'ultimo Grande Fratello Vip. Parliamo di Barù Gaetani e Jessica Selassie che si sono rivisti in pubblico per la prima volta dopo la fine del reality show di Alfonso Signorini. Nel corso dell'inaugurazione del locale milanese del vippone, Braci by Barù, c'erano presenti praticamente tutti i concorrenti nella casa del Grande Fratello e anche tanti altri ospiti. C'erano anche le telecamere di Chi Magazine, il settimanale diretto proprio dal colonnello del Gf, Alfonso Signorini. La coppia si è lasciata fotografare mentre le note di un brano di Annie Lennox, l'indimenticabile "No more i Love you's", faceva da sfondo a questo momento.

Barù e Jessica complici e sorridenti

Barù e Jessica sono apparsi molto rilassati e distesi, complici e sorridenti e le immagini dei due hanno ovviamente fatto il giro dei social media. Ieri sera, infatti, nonostante la prima puntata dell'Eurovision 2022 che intanto ha fatto record d'ascolti. È stata una serata di grande festa per un locale che esprime quella che è una delle tante vocazioni dell'eclettico personaggio televisivo: la passione per la carne e per la brace.

Gli invitati all'inaugurazione

All'inaugurazione del locale di Barù Gaetani c'erano tantissimi vip a partire da suo "zio" Costantino della Gherardesca. Presente anche Giulia Salemi e Giucas Casella. Anche Alessandro Borghese ha ben pensato di non mancare all'inaugurazione di un locale che farà certamente parlare gli amanti della ‘brace'. Presente anche il ‘collega' di Barù, Giorgio Facchinetti, flairtender professionista. C'era anche Davide Silvestri che ha scherzato molto con Giucas Casella e con lo stesso Barù. Anche Victoria Cabello e Paride Vitale tra gli invitati. È stata una grande festa per "Braci By Barù" aperto fino al 31 luglio.