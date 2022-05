Eurovision 2022, record di ascolti tv per la prima semifinale con oltre 5 milioni di spettatori Oltre 5 milioni di italiani hanno seguito l’Eurovision Song Contest 2022 ieri sera andato in onda su Rai Uno, in diretta da Torino, con la prima semifinale: numeri incredibili per il Festival che lo scorso anno totalizzò poco più di 500 mila spettatori.

A cura di Gaia Martino

È partita ieri la settimana Eurovision 2022: martedì 10 maggio è andata in onda su Rai Uno la prima semifinale del Festival che ha visto i primi 17 artisti in gara, su 40, esibirsi con le loro canzoni. La serata è stata arricchita dall'emozionante esibizione di Diodato con il suo Fai Rumore ed è terminata con la classifica dei dieci paesi che hanno avuto accesso al pass per la finale di sabato 14 maggio, durante la quale Laura Pausini ha lanciato un "porca vacca" in mondovisione. Lo show che quest'anno si svolge in Italia, a Torino, ha incollato al piccolo schermo milioni di italiani, oltre ad essere stato seguito in tutto il mondo.

Eurovision 2022 vince gli ascolti tv con oltre 5 milioni di spettatori

Ottima partenza per l'Eurovision Song Contest 2022 che ieri sera con la prima semifinale ha intrattenuto 5.507.000 spettatori pari al 27 % di share, superando i dati di Canale 5 che ha visto l'ultima puntata di Un'Altra Verità e Italia Uno con Le Iene. Si tratta di un record di ascolti tv per il Festival in Italia: l'ultimo risale all'anno scorso ma si parlava di numeri molto inferiori rispetto a quelli registrati oggi. Nel 2021 lo show – condotto da Ema Stokholma e Saverio Raimondo – totalizzò 533.000 spettatori con il 2.2% di share, e registrò il titolo di edizione più seguita in Italia da quando in onda su Rai4. Il nuovo record ora è di Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Ascolti Tv martedì 10 maggio

Su Canale 5 l'ultima puntata di Un'Altra Verità ha registrato 1.523.000 spettatori pari all’8.7% di share, mentre Italia Uno con Le Iene presentano Paola Catanzaro: da Mistico a Showgirl ha intrattenuto 1.445.000 spettatori con il 9.8% di share. Cartabianca su Rai Tre è stata seguita da 1.002.000 italiani pari ad uno share del 5.7%, Rete4 con Fuori Dal Coro ha totalizzato 768.000 spettatori con il 5.1% di share. Su La7 diMartedì ha incollato alla tv 1.114.000 spettatori con uno share del 6.2%, Tv8 con Sotto assedio – White House Down ha registrato 379.000 spettatori con il 2.1%. Nove con La Rapina Perfetta ha raccolto 351.000 spettatori con l’1.9% di share.