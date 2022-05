Laura Pausini si fa scappare un “Porca Vacca” in diretta mondiale all’Eurovision 2022 Durante l’annuncio dei dieci paesi che hanno avuto l’accesso alla finale dell’Eurovision Song Contest 2022, Laura Pausini si è lasciata scappare un “Porca vacca” in diretta mondiale: il video è già virale sul web.

A cura di Gaia Martino

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Eurovision Song Contest 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Arrivati ai titoli di coda della prima serata dell'Eurovision Song Contest 2022, Mika, Alessandro Cattelan e Laura Pausini hanno annunciato i paesi più votati che hanno avuto il pass per l'attesissima finale in programma sabato 14 maggio. 17 sono stati gli artisti che nella prima semifinale hanno cantato la loro canzone sul palco del Pala Alpitour di Torino ma soltanto dieci hanno superato la serata. Al momento della classifica, la conduttrice – celebre cantante – doveva annunciare il sesto finalista ma qualcosa è andato storto, così ha sbottato: "Porca Vacca" ha detto ad alta voce, facendo sorridere tutti gli italiani. Il video è già virale sul web.

Il "porca vacca" di Laura Pausini

Si è "impappinata" sul sesto finalista dell'Eurovision 2022 e così ha lanciato un "porca vacca" in diretta mondiale. Laura Pausini si è infuriata ed ha regalato una chicca che è diventata subito virale su Twitter. Come sempre ha regalato la sua spontaneità e vivacità: è stato impossibile per Gabriele Corsi non trattenere le risate, così come tradurre la frase. "Grande Laura vai così" ha commentato. Ma la furia è durata pochi secondi perché dopo l'"incidente di percorso", la conduttrice è subito tornata sui suoi passi ed ha proseguito con l'annuncio dei paesi finalisti.

La classifica dopo la prima semifinale

Al termine della prima semifinale in onda il 10 maggio 2022 che ha visto l'esibizione di 17 artisti, su 40, partecipanti alla gara, i conduttori Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan hanno svelato quelli paesi che hanno ottenuto l'accesso alla finale in programma sabato 14 maggio. L'elenco è stato annunciato in ordine casuale e vede anche il passaggio della band ucraina, tra le favorite per la vittoria del celebre Festival.