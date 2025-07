Ascolti tv venerdì 4 luglio: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e Fluminense-Al Hilal del Mondiale per Club

video suggerito

Nella serata di ieri, venerdì 4 luglio, il palinsesto ha offerto agli spettatori programmi di intrattenimento, approfondimento e sport. Su Rai1 l'evento musicale Tim Summer Hits condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu, mentre su Canale5 è andata in onda la partita Fluminense-Al Hilal, quarto di finale del Mondiale per Club. Chi ha vinto agli ascolti tv, tutti i dati Auditel.

La sfida agli ascolti tv tra Tim Summer Hits e Mondiale per Club

Nella prima serata di venerdì 4 luglio, Canale 5 ha trasmesso la partita Fluminense- Al Hilal, quarto di finale del Mondiale per Club. Il match si è concluso con 2-1 per il Fluminense, che ora dovrà scontrarsi in semifinale con il vincente Palmeiras-Chelsea. La partita è stata vista da 2.118.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai1 invece spazio alla musica con l'evento Tim Summer Hits, condotto da Andrea Delogu e Carlo Conti. Tanti gli ospiti musicali che si sono alternati sul palco con i loro brani di successo. La serata è stata seguita da 2.183.000 spettatori pari al 17% di share.

Gli ascolti delle altre tv generaliste

Vediamo ora gli ascolti delle altre reti generaliste. Su Rai2 Il Settebello – Nel Cuore della Leggenda ha intrattenuto 226.000 spettatori pari all’1.7%. Su Italia1 Into the Storm ha incollato davanti al video 714.000 spettatori con il 5.3%. Su Rai3 I cento passi ha segnato 618.000 spettatori (4.8%). Su Rete4 Quarto Grado ha totalizzato 1.221.000 spettatori (11.6%). Su La7 Le regole della casa del sidro raggiunge 466.000 spettatori e il 3.6%. Su Tv8 Italia’s Got Talent – Best Of ottiene 246.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 412.000 spettatori con il 3%.