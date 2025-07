video suggerito

Ascolti tv martedì 8 luglio: chi ha vinto tra Un duca all’improvviso e Fluminense-Chelsea del Mondiale per Club Gli ascolti Tv di martedì 8 luglio. Su Canale 5, in onda il Mondiale per Club che ha visto sfidarsi Fluminense-Chelsea, visto da 2.626.000 spettatori con uno share del 16.9%. Rai1 ha trasmesso il film Un duca all’improvviso, che ha raggiunto 2.529.000 spettatori (16.5%). Ecco tutti i dati Auditel della serata. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ascolti tv di ieri sera, martedì 8 luglio. In onda serie tv, film, eventi sportivi e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso il film Un duca all'improvviso. Su Canale5 il Mondiale per Club. Vediamo tutti i dati Auditel di martedì 8 luglio.

La sfida degli ascolti TV tra Un duca all'improvviso e il Mondiale per Club

Nella prima serata di ieri, martedì 8 luglio, Rai1 ha trasmesso il film Un duca all'improvviso. La commedia romantica è stato vista da 2.529.000 spettatori pari al 16.5% di share. Canale5 ha proposto il Mondiale per Club, che ha visto il Chelsea trionfare. L'evento sportivo è stato seguito da 2.626.000 spettatori con uno share del 16.9%

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Enricomincio da me, programma di genere one man show che ha visto il comico Enrico Brignano come protagonista ed è stato visto da 790.000 spettatori pari al 6.3% di share. Su Rai3 in onda Kilimangiaro on The Road. Il documentario ha interessato 647.000 spettatori (4.4%). Italia1 ha proposto La rivolta delle ex. Il film con Matthew McConaughey e Jennifer Garner ha registrato 846.000 spettatori con il 5.8%. Rete4 ha lasciato spazio a È sempre Cartabianca. La trasmissione di Bianca Berlinguer ha totalizzato un a.m. di 787.000 spettatori (7%). Su La7 in onda la trasmissione In Onda Prima Serata raggiunge 738.000 spettatori e il 4.8%.