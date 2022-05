“Le sarebbe piaciuta la passerella”, la reazione di Jessica Selassié alle parole di Costanzo su Lulù Le parole di Maurizio Costanzo nel corso del suo show ieri sera rivolte a Lulù Selassié stanno facendo discutere i fan delle principesse: “Le sarebbe piaciuto fare la passerella” ha detto a Manuel Bortuzzo. Pochi minuti fa è arrivata la reazione di Jessica Selassié.

A cura di Gaia Martino

Sta facendo discutere su Twitter in queste ore l'intervento di Maurizio Costanzo nel suo show in seconda serata andato in onda ieri sera. Il celebre conduttore ha accolto in studio Manuel Bortuzzo e Aldo Montano e tra le diverse domande poste al nuotatore non poteva mancare quella sulla sua ormai ex fidanzata, Lulù Selassié. "Scusa ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?" ha inizialmente chiesto Costanzo, prima di incalzare con "Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella". "L'ho lasciata, lei fa la vita sua, io la mia" ha risposto l'ex concorrente del GF VIP. L'episodio ha generato molte critiche da parte di utenti Twitter che hanno definito quelle uscite "discriminatorie" nei confronti della principessa. A rompere il silenzio ora Jessica Selassié.

La reazione di Jessica Selassié alle parole di Maurizio Costanzo

Con un Instagram story Jessica Selassié ha commentato il siparietto andato in onda nel Maurizio Costanzo Show con Manuel Bortuzzo e Aldo Montano protagonisti. Ad aver fatto storcere il naso sarebbero state le parole del conduttore, "Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella". La principessa, vincitrice del Grande Fratello VIP 6, è "rimasta senza parole": tra le sue stories ha aggiunto il video dell'episodio con il testo "No comment".

Il silenzio di Lulù

Oltre alla confessione sul padre di Manuel Bortuzzo dopo l'annuncio della rottura, Lulù Selassié non ha mai più parlato della sua ormai ex relazione. Nonostante le segnalazioni che vedevano il nuotatore vicino alla sua ex fidanzata, Federica Pizzi, e le numerose interviste rilasciate dallo stesso, essendo il protagonista di Rinascere, il film tv sulla sua storia, la principessa ha preferito restare in silenzio. Non ha commentato l'episodio più chiacchierato in queste ore su Twitter, al suo posto ci ha pensato la sorella.