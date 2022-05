“Ma la tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, la domanda di Costanzo a Manuel Bortuzzo su Lulù Manuel Bortuzzo è stato ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata dell’11 maggio, nella quale ha spiegato in che rapporti è oggi con la sua ex fidanzata Lulù Selassiè. “Ma la tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?”, ha chiesto Costanzo al nuotatore, che ha risposto tra le risate.

A cura di Elisabetta Murina

Manuel Bortuzzo è stato ospite del Maurizio Costanzo Show nella puntata andata in onda mercoledì 11 maggio. Nel salotto di Costanzo, insieme all'ex gieffino Aldo Montano, il nuotatore è tornato a parlare della recente rottura con Lulù Selassié, con alcune frasi che hanno fatto discutere sui social.

Cosa ha detto Manuel Bortuzzo al Maurizio Costanzo Show

Stanno facendo discutere su Twitter le dichiarazioni rilasciate da Manuel Bortuzzo e dallo stesso Maurizio Costanzo nel corso dell'ultima puntata del Maurizio Costanzo Show. Il nuotatore, ex concorrente del GF Vip, ha spiegato in che rapporti è oggi con Lulù, tra risate e commenti quasi ironici. "Scusa ma quella tua curiosa fidanzata che fine ha fatto?", ha chiesto Costanzo al suo ospite, aggiungendo: "Le sarebbe piaciuto alla ragazza fare la passerella".

"L'ho lasciata, lei fa la vita sua e io la mia", ha risposto Bortuzzo, scherzando con Montano seduto al suo fianco e scatenando l'applauso immediato del pubblico presente in studio. "Quindi l'hai lasciata tu?", ha ribattuto il conduttore. "Sì, a venti anni gli amori vanno e vengono", ha continuato il nuotatore.

La mancata ospitata a Domenica In e l'intervista a Verissimo

Nell'ultimo periodo, Manuel Bortuzzo è stato ospite di diversi salotti televisivi, suscitando non poche polemiche. Silvia Toffanin lo ha intervistato a Verissimo, dove ha parlato ancora una volta delle recente rottura con la principessa etiope, spiegando di essere stato lui a lasciarla perché "si è rivelata diversa da come sembrava" e non per colpa di terze persone. Il nuotatore poi avrebbe dovuto essere ospite di Domenica In nella puntata dell'8 maggio, insieme al padre, per parlare del film Rinascere, che racconta la sua storia e che è andato in onda su Rai1 per la prima volta quella stessa domenica. Ma Mara Venier, padrona di casa del programma, ha deciso di annullare la sua ospitata per via della scelta del nuotatore di concedere l'intervista a Silvia Toffanin il giorno prima.