Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati: “Ci abbiamo provato ma non è possibile continuare” Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié si sono lasciati: la storia d’amore nata nella Casa del GF VIP giunge al termine, il nuotatore spiega perché è finita su Instagram.

A cura di Gaia Martino

Si sono conosciuti nella casa del Grande Fratello VIP e dopo un turbolento inizio, Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié erano riusciti a trovare un punto in comune per dare vita ad una bellissima storia d'amore. Dopo la fine del reality, una volta ritornati alla vita reale, le cose sembravano proseguire per il verso giusto: la convivenza, poi i progetti per il futuro, la voglia di creare una famiglia, insieme. Nelle ultime settimane però qualcosa ha iniziato a scricchiolare, si parlava di aria di maretta in casa Bortuzzo: pochi minuti fa è arrivato l'annuncio della loro rottura definitiva.

Manuel Bortuzzo annuncia la rottura con Lulù Selassié

Manuel Bortuzzo ha annunciato pochi minuti fa che la storia tra lui e Lulù Selassié è giunta capolinea. A separarli visioni di vita differenti, ecco le sue parole scritte nelle Instagram story:

In questo mese, dal termine del GF VIP, abbiamo capito che notevoli divergenze di vedute tra noi non possono più essere superate. Purtroppo ci abbiamo provato, ma non è possibile continuare, da oggi ognuno va per la sua strada, senza rancori. Ringrazio di cuore tutti quelli che hanno sostenuto ed amato me e Lulù ed hanno creduto in noi. Purtroppo quella della Casa del GF VIP rimane una parentesi bellissima che non è riuscita a trovare riscontro nella vita reale.

Le incomprensioni tra Lulù e Franco Bortuzzo

Sembrava andasse per il verso giusto la loro storia d'amore dopo il Grande Fratello VIP ed invece non è sempre oro ciò che luccica. Diversi giorni fa l'unfollow delle sorelle Selassié al papà di Manuel Bortuzzo, Franco, aveva fatto incuriosire i fan. Fu Lulù a confermare che c'era aria di maretta in casa: "Per me non è obbligatorio avvicinarsi ad una persona se non vi capite, sono vera, non riesco a fingere. Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma se vedo un atteggiamento di chiusura non mi sento accettata e mi dispiace" aveva raccontato riferendosi al mancato rapporto con il suocero. L'ex concorrente del GF VIP aveva però sottolineato che le incomprensioni non l'avrebbero divisa dal suo Manuel: "Stiamo programmando di cambiare casa perché lui abita con il padre, che è al piano di sopra" aveva aggiunto. Le cose, stando all'annuncio della rottura, non sono andate dunque nella direzione giusta.