Lulù ha rimosso il papà di Manuel Bortuzzo sui social: “Non ci capiamo, cambieremo presto casa” Lulù Selassié parla al settimanale Chi dell’aria di maretta che tira in casa Bortuzzo dove vive, oltre al nuotatore, anche il papà Franco. Due delle sorelle non a caso hanno smesso di seguire Franco sui social.

A cura di Giulia Turco

Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié vivono i primi mesi del loro amore fuori dalla casa del Grande Fratello Vip. In tanti non ci avrebbero scommesso, eppure eccoli lì, già nel pieno di una convivenza e con in tasca un sacco di progetti in comune per il futuro. Entrambi si dicono d'accordo all'idea di avere un figlio e diventare presto una famiglia. Manuel in quel caso sarebbe disposto a ricorrere alla fecondazione assistita, ma per passare alla pratica è ancora presto. Per il momento c'è da risolvere la situazione abitativa, quella nell'appartamento che Manuel condivide con il papà Franco, che starebbe iniziando a stare stretta.

Lulù e Manuel nella stessa casa con papà Bortuzzo

Le giornate passano veloci a casa Bortuzzo. Manuel è impegnato negli allenamenti presso la piscina della caserma di polizia, in vista delle Paraolimpiadi. Lulù si alterna tra la sua famiglia, Clarissa e Jessica con le quali sta pensando ad una sit com in stile Kardashian, e casa di Manuel. L'intensità del loro rapporto è sempre la stessa, racconta il nuotatore. "Adesso va ancora meglio perché dentro la Casa c'erano liti e discussioni che ti facevano stare in ansia; mentre stare soli, o con le persone che amiamo, rende giù sereni", conferma Lulù. L'unico piccolo problema al momento sarebbero gli spazi condivisi con Franco Bortuzzo, con il quale Lulù non starebbe andando troppo d'accordo. Da diversi giorni, tra l'altro, sia lei che la sorella Clarissa hanno smesso di seguirlo sui social. Una notizia che fa fatto piuttosto discutere, confermata dalle parole della principessa.

Lulù parla del rapporto con Franco Bortuzzo

"Per me non è obbligatorio avvicinarti a una persona se non ti capisci. Sono molto vera, non riesco a fingere", spiega Lulù sulla questione franco Bortuzzo. "Abbiamo mentalità diverse, cerco di essere amichevole ma, se vedo un atteggiamento di chiusura, non mi sento accettata e mi dispiace. Voglio che Manu sia felice e cerco di farlo stare sereno". Insomma c'è proprio aria di maretta in casa Bortuzzo, quella che la coppia di piccioncini starebbe già pensando di lasciare presto. "Stiamo programmando di cambiare casa perché lui abita con il padre, che è al piano di sopra", sottolinea Lulù. Eppure il nuotatore raccontava di aver predisposto l'appartamento per fare spazio alla sua princess.