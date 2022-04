Le sorelle Selassié come le Kardashian, in cantiere ci sarebbe una serie tv sulla loro vita Lulù, Clarissa e Jessica Selassié potrebbero presto tornare nel piccolo schermo, questa volta protagoniste di un docu reality sulla loro vita. Dopo il GF VIP potrebbero seguire la scia delle sorelle Kardashian.

A cura di Gaia Martino

Le sorelle Selassié dopo il Grande Fratello VIP potrebbero diventare le protagoniste di un nuovo docu reality sulla loro vita. Dopo Verissimo e La Pupa e il Secchione Show i fan di Lulù, Jessica e Clarissa vorrebbero ancora vederle nel piccolo schermo e con ogni probabilità potrebbero essere accontentati. Il progetto televisivo di cui si parla sarebbe un format a metà tra un documentario e una sit-com che ricalcherebbe il successo di Al passo con i Kardashian. A lanciare l'indiscrezione è Vero Tv.

Il docu reality sulle sorelle Selassié

Al Grande Fratello VIP hanno raccontato la loro storia e sono state premiate con il successo, tra le tre Selassié che hanno partecipato al reality, prima come concorrente unico poi da singole, Jessica ha conquistato la vittoria finale. Potrebbero ritornare ad essere protagoniste, svela il settimanale Vero Tv, questa volta in un docu-reality che racconterà proprio della loro vita in stile Kardashian. Se i fan hanno seguito la quotidianità delle principesse nella Casa di Cinecittà, venuti a conoscenza dell'infanzia difficile di Lulù, del dolore provato per l'arresto del padre, ora sarebbero curiosi di scoprire come conducono la loro vita dopo il reality. La serie potrebbe essere trasmessa su Sky e le riprese dovrebbero avvenire la prossima estate: il progetto potrebbe essere pronto già per l'autunno.

Le Selassié sulla scia delle sorelle Kardashian

Su Twitter è stato un argomento discusso tra i fan, in molti vorrebbero le sorelle Selassié sulla scia delle Kardashian. Queste ultime, note imprenditrici americane, sono le protagoniste di un reality andato in onda dal 2007 al 2021 incentrato sulla loro vita, Al passo con i Kardashian, reso disponibile in Italia su Netflix e NowTv. La famiglia allargata Kardashian Jenner ha avuto un successo enorme, ha attratto un altissimo numero di telespettatori ed è diventato uno dei docu-reality di maggior successo. Il lavoro del produttore Ryan Seacrest potrebbe essere dunque uno spunto per un nuovo progetto, per far diventare le ex concorrenti del Grande Fratello VIP le nuove Kardashian italiane.