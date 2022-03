Jessica Selassié è la vincitrice del Grande Fratello Vip 2022 Jessica Selassiè ha vinto il Grande Fratello Vip, conquistando il montepremi da centomila euro e vincendo, di fatto, l’edizione più lunga nella storia del reality show di Canale 5.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello Vip 2021/2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Jessica Selassiè ha vinto la sesta edizione del Grande Fratello Vip. A conquistarsi la finale erano stati per l'appunto Jessica Selassié, Davide Silvestri e Barù Gaetani, quest'ultimo è stato poi eliminato durante un primo televoto flash, a cui ne è seguito uno nuovo che ha decretato il vincitore. Una vittoria più che meritata dal momento che questa è stata l'edizione più lunga del reality di Canale 5, durato esattamente sei mesi.

Jessica Selassiè ha vinto il GF Vip 6 e il montepremi di 100mila euro

La vittoria della sesta edizione del Grande Fratello Vip se l'è aggiudicata la maggiore delle principesse Selassiè, ovvero Jessica. Un esito che in molti avevano già immaginato e che altri, invece, non si sarebbero aspettati. Come ogni edizione il montepremi finale è di centomila euro, ma la metà sarà devoluta in beneficenza per aiutare le popolazioni coinvolte nel conflitto tra Russia e Ucraina. Un'ultima puntata emozionante dove ogni momento è stato vissuto con suspense, soprattutto quello che ha visto di due finalisti, Davide e Jessica, posizionare le mani sulla leva con la quale spegnere le luci della casa più spiata d'Italia.

Cosa è successo durante la finale del Grande Fratello Vip

Una finale ricca di sorprese in cui i gieffini rimasti in casa fino all'ultimo momento hanno potuto vivere delle grandi emozioni. Giucas Casella è stato il primo eliminato della puntata, decretando Jessica Selassié come quinta finalista, prima di lasciare la casa, però, ha potuto riabbracciare suo figlio James. C'è stata poi un'incursione inaspettata, quella di Ilary Blasi, che ha presentato la prossima edizione dell'Isola dei Famosi, battibeccando con Alfonso Signorini. Non sono mancate, poi, sorprese romantiche come quella di Manuel Bortuzzo alla sua Lulù, a cui ha dedicato un bellissimo pezzo al pianoforte. Tanti, tanti momenti intensi, tra cui l'eliminazione inaspettata della principessa contro Davide Silvestri, l'addio di Delia Duran che ha perdonato il suo Alex Belli che per lei ha ballato una coreografia alla fine della quale è corso ad abbracciarla.