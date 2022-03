GFVip, Manuel Bortuzzo al piano fa commuovere Lulù che lo bacia con passione La sorpresa di Manuel Bortuzzo a Lulù Sealssié è uno dei momenti più romantici della finale del Grande Fratello Vip, dove anch Alfonso Signorini decide di celebrare l’amore delle coppie nate nel reality.

A cura di Ilaria Costabile

Una serata ricca di emozioni e di sorprese quella che accompagna i finalisti del Grande Fratello Vip verso la chiusura di un percorso così intenso come quello che li ha visti protagonisti per ben sei mesi. Ed ecco che Alfonso Signorini è pronto ad offrire un momento speciale a Lulù Selassié che sale su una macchina con la quale arriverà dal suo amore, Manuel Bortuzzo, che per lei ha preparato un pezzo al pianoforte davvero romantico.

La dedica in musica di Manuel a Lulù

L'emozione si fa sentire già nel tragitto in macchina, dove Lulù immagina che ad attenderla ci sia il suo Manuel, ma non immagina assolutamente cosa sta per succedere dinanzi ai suoi occhi. L'ex gieffino è pronto, dietro ad un pianoforte, per dedicarle une bellissima canzone d'amore, una canzone che entrambi hanno cantato più e più volte ovvero "La vita la prendo com'è" di Ultimo e che il nuotatore ha preparato con passione al piano, affinché la sua dolce metà potesse ascoltarla. La principessa non riesce a trattenere le lacrime e pur accompagnando Manuel nelle ultime strofe delle canzone, si lascia andare ad un abbraccio liberatorio che sfocia, ovviamente, in un bacio appassionato tra i due innamorati che da tempo non trascorrevano qualche momento insieme.

La sorpresa di Alfonso Signorini alle coppie del GF

Non finiscono qui le sorprese per i gieffini e, infatti, Alfonso Signorini decide di regalare lui stesso un momento a dir poco romantico non solo a Lulù e Manuel, ma anche ad altre coppie nate in questa lunga permanenza al Grande Fratello Vip. Si tratta di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi che insieme al conduttore raggiungono la passeralla dove è posizionato il piano e lì, quindi, Signorini dà inizio alla sua performance intonando la musica che Nino Rota scrisse per il "Romeo e Giulietta" di Franco Zeffirelli: "Questa è la parte dedicata a Giulietta, vorrei che vi lasciaste andare, baciatevi, fate quello che volete, ma questo è un mio regalo per voi".