Giucas Casella riabbraccia suo figlio James: “Non pensavo papà potesse mancarmi così tanto”

A cura di Ilaria Costabile

Nella puntata finale del Grande Fratello Vip non mancano sorprese, e il primo a riceverne una è Giucas Casella. Il gieffino, infatti, può finalmente riabbracciare suo figlio James che entra in casa per dare un'ultima sferzata di energia e positività a suo padre che, a conti fatti, potrebbe conquistare anche il titolo di vincitore della sesta edizione del realtity show di Canale 5.

L'amore di James per il padre Giucas

Dopo essere stati freezati e quindi una volta sicuro che nessuno dei gieffini potesse muoversi, James fa il suo ingresso nella casa più spiata d'Italia e rivolgendosi a suo padre che lo guarda già commosso, gli apre il suo cuore dicendo: "Sai per me quanto è difficile stare qua, ma te lo sei meritato tutto, per me hai vinto a prescindere da come andrà stasera, erano sei mesi che non ti vedevo e non vedo l'ora di abbracciarti. Non pensavo mi mancassi così tanto". Un'attesa interminabile per Giucas che, finalmente, con il permesso del Grande Fratello può correre incontro a suo figlio per abbracciarlo e non mancano lacrime che scendono a fiotti: "Sei bellissimo, sei la mia vita, quanto ti voglio bene" dice il mentalista, abbracciando suo figlio che, quindi, rivolgendosi ad Alfonso Signorini aggiunge:

In questi ultimi giorni ha imparato questa parola "cordone ombelicale" che continua a dirlo in maniera ripetitiva, ci tenevo a dire dall'età, la professione, l'amore per un papà, la famiglia non è una cosa da nascondere e sono qui per dimostrare proprio questo.

Signorini non vede l'ora di infierire, simpaticamente, con Giucas come ha fatto in tutta l'edizione del Grande Fratello e, quindi, gli chiede: "Ora che questo cordone è stato tagliato come farai?". Di tutta risposta il gieffino: "Domani lui non va a lavorare e stiamo tutto il giorno insieme". Mentre James, alla domanda sul possibile matrimonio tra suo padre e la compagna Valeria ha esordito dicendo: "Facesse quello che gli pare, ormai ha ottant'anni, quanti anni hai?", stuzzicandolo sulla sua età, vero e proprio tabù sin dall'inizio dell'edizione.