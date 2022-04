Le nozze di Kourtney Kardashian e Trevis Barker: “L’avventura di una regina e del suo re” Kourney Kardashian e Trevis Barker si sono sposati a Las Vegas nella notte, la sorella di Kim ha raccontato i dettagli della cerimonia improvvisata con foto annesse.

A cura di Gaia Martino

Dopo le indiscrezioni di TMZ, arriva la conferma del matrimonio improvvisato di Kourtney Kardashian e Travis Barker. Che le nozze fossero nell'aria si era capito dalla romantica proposta di matrimonio del batterista fatta su una spiaggia di Montecito con 6000 rose rosse e candele disposte a forma di cuore. Nessuno però immaginava che i due si potessero sposare nel cuore della notte a Las Vegas. La star americana, sorella della nota Kim Kardashian, con un post su Instagram ha reso pubblica la notizia delle sue nozze documentandola con scatti dell'evento e il racconto della loro ‘notte epica‘.

Le nozze di Kourtney Kardashian e Travis Barker

Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati a Las Vegas alle due di notte dopo una divertente serata a base di tequila. L'imprenditrice americana ha dato su Instagram la lieta notizia a corredo di diversi scatti in cui sorride tra le braccia del suo amato con un piccolo bouquet di rose in mano. Sottolinea inoltre che la cerimonia non ha valore legale.

Ho trovato questi scatti nel mio rullino. C'era una volta in una terra molto, molto lontana (Las Vegas), alle 2 di notte, dopo una notte epica e un po' di tequila, una regina e il suo bel re si avventurarono nell'unica cappella aperta con un Elvis e si sposarono (senza licenza ). La pratica rende perfetti.

La storia d'amore tra Kourtney Kardashian e Trevis Barker

Dopo essersi lasciati il passato alle spalle, Kourtney Kardashian e Trevis Barker hanno celebrato il loro amore dopo anni di amicizia e circa un anno da fidanzati. Per la sorella di Kim si tratterebbe questo del primo matrimonio: è stata legata a Scott Disick con il quale ha avuto tre figli, per il batterista invece il terzo dopo le nozze lampo con Melissa Kennedy e Shanna Moakler. Entrambi hanno riaperto il loro cuore e dopo le nozze improvvisate a Los Vegas penseranno già ad un figlio, come confessato nel trailer di The Kardashians.