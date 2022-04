Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati poche ore dopo il red carpet dei Grammy TMZ racconta che subito dopo la cerimonia dei Grammy la coppia avrebbe celebrato le nozze tanto attese e preannunciate con la romantica proposta di matrimonio dello scorso ottobre su una spiaggia di Montecito.

A cura di Giulia Turco

A poche ore dal red carpet dei Grammy Awards, Kourtney Kardashian e Travis Barker si sono sposati. Una cerimonia privata celebrata all’1 e mezza del mattino, come racconta il sito americano TMZ, che ha avuto luogo a Las Vegas con fotografi e personale di sicurezza al loro seguito. D’altronde la coppia aveva già da tempo messo in chiaro pubblicamente l’intenzione di ufficializzare il loro amore e il cantante aveva fatto la proposta di matrimonio alla star dei reality americana lo scorso ottobre, nella romantica cornice di una spiaggia di Montecito.

La proposta di matrimonio di Travis Barker

Che le nozze fossero imminenti si era capito dalla romanticissima proposta di matrimonio con la quale Travis Barker aveva sorpreso la sua amata. Affidandosi ad un noto designer floreale, aveva allestito una spiaggia di Montecito con 6000 rose rosse e candele disposte a forma di cuore. Un’istallazione costata, secondo People, oltre 50.000 dollari, che aveva convinto la sorella di Kim Kardashian a pronunciare il fatidico sì. Poco dopo la star aveva mostrato sui social un a dir poco costoso anello di fidanzamento regalatole da Barker per l’occasione. La coppia aveva trascorso la serata festeggiando con le rispettive famiglie.

Kourtney Kardashian e Travis Barker, Instagram @kourtneykardash.

L'amore di Kourtney Kardashian e Trevis Barker

Di recente la coppia ha reso pubblico il loro desiderio di diventare presto genitori. Per Kourtney Kardashian, 42 anni, si tratterebbe del quarto figlio dopo Mason, Penelope e Reign i piccoli avuti dalla relazione con Scott Disick, che non ha mai sposato, che oggi hanno rispettivamente 12, 9 e 7 anni. Per Trevis Barker invece, 46 anni, sarebbe il primo figlio dopo due matrimoni alle spalle: le nozze lampo con Melissa Kennedy e quelle con Shanna Moakler. Il matrimonio con la Kardashian invece arriva dopo circa un anno di relazione e diversi anni di amicizia alle spalle.