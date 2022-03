Jada Pinkett Smith calva sul red carpet, Sabrina Paravicini: “Ha dato un esempio di forza e libertà” Sabrina Parvicini, attrice di Un medico in famiglia che lotta contro un tumore al seno, elogia il gesto di Jada Pinkett Smith sul red carpet degli Oscar con la testa rasata. “Ha la forza di mostrarsi e di difendersi. È una donna forte, un esempio per migliaia di donne”.

A cura di Giulia Turco

Dietro la dibattuta questione di Will Smith e del pugno in faccia a Chris Rock in difesa della moglie, c'è chi ci ha visto per lo più la bellezza del gesto di una donna, Jaden Pinkett Smith in questo caso, che ha rivendicato la sua forza e libertà mostrandosi in un contesto internazionale come quello degli Oscar con la testa rasata. Com'è noto, la moglie dell'attore premio Oscar soffre da diversi anni di alopecia, un disturbo che porta appunto alla perdita dei capelli. Ciò nonostante non lo ha mai nascosto e ne ha sempre parlato senza imbarazzo al suo pubblico.

Jaden Pinket Smith non ha bisogno di essere difesa

"La forza di dare un esempio", scrive su Instagram Sabrina Paravicini, attrice italiana di Un medico in famiglia che dal 2019 lotta contro un tumore al seno e che, in seguito alla chemioterapia, ha spesso raccontato la perdita di capelli e ciglia. "Sono stata calva per 7 mesi, la chemioterapia mi ha portato via i capelli. Ho messo cappelli, parrucca, turbanti", racconta l'attrice postando una foto di Smith su Instagram. "Jada Pinkett ha la forza di mostrarsi e di difendersi da sola. È una donna immensamente forte, qui le foto dei suoi red carpet senza capelli. La sua testa calva mostrata al mondo in contesti internazionali è da esempio per migliaia di ragazze e donne. Esempio di forza e di libertà. Non c’è bisogno di difendere una donna così immensa."

Jada Pinkett Smith ha l'alopecia e non lo ha mai nascosto

Prima dell’episodio degli Oscar era passato decisamente più in sordina, ma Jaden Smith raccontava già dal 2018 della sua convivenza con l’alopecia. A dicembre dello scorso anno ad esempio aveva pubblicato sui social un video ironizzando sulla sua testa calva, raccontando di aver imparato ad accettarsi. “Io e l’alopecia diventeremo amici”, aveva spiegato aggiungendo che avrebbe decorato la sua rasata con strass e coroncine.