Eddie Murphy ha sposato Paige Butcher dopo 12 anni d'amore: la cerimonia privata ai Caraibi Eddie Murphy e Paige Butcher sono marito e moglie. La coppia ha scelto di sposarsi con una cerimonia privata ai Caraibi, lontano dai riflettori e alla sola presenza di familiari e amici intimi.

Eddie Murphy e Paige Butcher sono marito e moglie. Secondo quanto riportato da People, i due si sono sposati martedì 9 luglio ad Anguilla, nei Caraibi. Alla piccola cerimonia privata hanno preso parte i familiari e gli amici più intimi della coppia.

Eddie Murphy e Paige Butcher sposi: la cerimonia ai Caraibi

Eddie Murphy, 63 anni, e la modella e attrice Paige Butcher, 44 anni, si sono sposati. La coppia ha optato per una cerimonia riservata e lontana dai riflettori, scegliendo di convolare a nozze ad Anguilla, un'isola nei Caraibi orientali. Per l'attore si tratta del secondo matrimonio, nel 1993 si sposò con Nicole Mitchell da cui ebbe cinque figli: Bian Liana, Miles, Shayne Audra, Zola Ivy e Bella Zahra. I due divorziarono nel 2006.

La storia d'amore tra Eddie Murphy e Paige Butcher

Eddie Murphy e Paige Butcher hanno iniziato a frequentarsi nel 2o12 ma l'ufficialità del loro fidanzamento è arrivata solo nel 2018, confermata da un anello di diamanti che Buthcer porta al dito da molto tempo. Paige è nata a Perth, in Australia, nel 1979 ed è più giovane di Eddy Murphy di 18 anni. Modella e attrice, Paige si è fatta conoscere recitando in film come Tutto può succedere – Something’s Gotta Give del 2003, in FBI: Operazione tata e Maxim the Real Swimsuit. Nel 2016 la coppia ha accolto la prima figlia Izzy Oona e nel 2021 è arrivato il secondogenito Max Charles. Murphy ha avuto cinque figli dalla sua ex moglie Nicole Mitchell e anche un altro figlio dalla relazione con Tamara Hood. Dopo il divorzio dalla prima moglie, Eddie Murphy ha frequentato Melanie B delle Spice Girl e dalla loro relazione è nata la figlia Angel, riconosciuta dall’attore solo nel 2007. Nel 2022 il Daily Mail aveva svelato che l'attore e la cantante avevano trovato un accordo per il mantenimento della bambina: 35 mila dollari al mese.