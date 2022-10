Eddie Murphy darà 35 mila dollari al mese alla sua ex Mel B per il mantenimento della figlia Angel Eddie Murphy ha accettato di pagare 35 mila dollari al mese alla sua ex Melanie Brown per il mantenimento della figlia Angel Iris. La cantante delle Spice Girls ha fatto richiesta di modificare l’accordo 2 anni fa, sostenendo che il suo reddito aveva subito un drastico cambiamento.

A cura di Gaia Martino

Eddie Murphy aumenta la cifra per Mel B per il mantenimento della figlia 15enne Angel Iris. Il Daily Mail racconta che dopo due anni dalla richiesta della cantante delle Spice Girls, la star di Hollywood ha accettato di pagare una somma molto più alta per la figlia Angel, precisamente 10 mila dollari in più al mese. Il portale inglese svela il contenuto dei documenti presentati al tribunale, dopo che Melanie Brown ha dichiarato di aver cambiato reddito. Eddie Murphy, oggi papà di 10 figli, pagherà alla sua ex 35 mila dollari al mese.

L'accordo tra Eddie Murphy e l'ex Mel B

Il Daily Mail svela che Eddie Murphy e la sua ex Melanie Brown hanno trovato un accordo per il mantenimento della figlia nata nel 2007, Angel Iris Murphy Brown. Stipulato lo scorso 17 agosto, la cantante delle Spice Girls aveva presentato per la prima volta i documenti nel 2020 chiedendo un maggiore mantenimento sostenendo che il suo reddito era diminuito drasticamente. "Purtroppo, il reddito di Melanie si è ridotto drasticamente, tanto che per la prima volta deve prendere in considerazione la possibilità di modificare il mantenimento dei figli" recita il documento reso pubblico dal tabloid.

Il nuovo accordo prevede che l'attore comico descritto nel documento come un uomo con "un guadagno straordinariamente alto" dovrà sborsare 10 mila dollari in più per il mantenimento, precisamente 35 mila dollari al mese. Il divo di Hollywood avrebbe accettato anche di coprire le spese legali della sua ex, pari a 10 mila dollari: "L'importo del mantenimento dei figli di seguito indicato è stato calcolato sulla base delle ragionevoli esigenze del figlio minore". Tale cifra dovrebbe valere sino al compimento dei 18 anni della giovane, oggi 15enne. Il documento, tuttavia, rivelerebbe che Brown sarà responsabile dei costi "aggiuntivi", che includono assicurazione sanitaria, assistenza sanitaria, attività extracurriculari e spese educative per la figlia.

La storia tra Eddie Murphy e Melanie Brown

Oltre ad una ricca carriera, Eddie Murphy vanta una vita privata molto attiva: è papà di 10 figli, una dei quali avuta proprio dalla cantante delle Spice Girls Mel B. Dopo il divorzio da Nicole Mitchell, dalla quale ha avuto cinque figli, ha frequentato la celebre artista per circa 9 mesi: dalla loro unione è nata Angel Iris, che ha riconosciuto in un secondo momento dopo un test del DNA e dopo essere stato citato in giudizio. "Lui è il grande amore della mia vita" disse Mel B in un'intervista, "molte persone hanno una interpretazione errata di ciò che è successo tra di noi".