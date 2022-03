Clarissa Hailé Selassié: “Da settembre vorrei fare l’opinionista al Grande Fratello Vip”

Clarissa Hailé Selassié, ospite di CasaChi, ha svelato i sogni che vorrebbe realizzare nel suo futuro professionale. Brutte notizie per Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. La principessa etiope, infatti, mira alla loro poltroncina. Non le dispiacerebbe diventare la prossima opinionista del Grande Fratello Vip. Ecco cosa ha dichiarato.

Clarissa Hailé Selassié ha svelato che direzione le piacerebbe dare al suo futuro professionale. L'ex gieffina amerebbe tornare nello studio del reality, stavolta nel ruolo di opinionista. È convinta che sarebbe perfetta:

"Per il carattere che ho, mi piacerebbe tantissimo fare l'opinionista. So già che vi regalerei delle perle rare, di quelle che voliamo in alto. Io amo dare la mia opinione, penso che si sia visto e lo vorrei fare al Grande Fratello Vip a settembre. E poi mi piace molto cantare, anche con le mie sorelle. Tutte e tre abbiamo il nostro modo di esprimerci anche attraverso la musica. A breve farò uscire il mio singolo. Non un album, un singolo. Vado piano piano".