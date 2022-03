Novità a La Pupa e il Secchione Show: Lulù Selassié pupa per una sera Lulù Selassié sarà Pupa per una sera, al secondo appuntamento con “La pupa e il secchione”, lo show di Italia1 condotto da Barbara D’Urso. Inoltre, farà il suo ingresso come secchione anche un altro volto noto della tv: Gianmarco Onestini.

A cura di Ilaria Costabile

Nel secondo appuntamento con "La pupa e il secchione", il docu-reality condotto da Barbara D'Urso su Italia1, non mancheranno le sorprese e tra tutte anche alcune riguardanti gli ospiti accolti in prima serata. Ad arricchire il parterre di questa edizione, anche se solo per una sera, sarà la principessa Lulù Selassié che, infatti, sarà ospite speciale della trasmissione, durante la quale farà il suo ingresso anche Gianmarco Onestini.

Lulù Selassié pupa per una sera

L'arrivo di Lulù Selassié tra le pupe dello show, anche se per il tempo di una sera, sarà determinante per i concorrenti in gara, dal momento che toccherà proprio alla principessa, sottoponendosi ad una prova, dare un vantaggio ad una delle coppie in gara. Dopo la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip e l'inizio della sua storia d'amore con Manuel Bortuzzo, finalmente fuori dalla casa di Cinecittà, per la principessina è davvero un momento d'oro e sebbene non abbia ancora chiaro cosa succederà nel suo immediato futuro, è convinta di voler diventare mamma molto presto, come ha raccontato nell'intervista rilasciata a Silvia Toffanin.

Le novità della seconda puntata

Intanto lo show di Italia1, in questa veste totalmente nuova, che è molto più vicina al reality, vedrà i concorrenti sottoporsi a delle prove, come il cosiddetto "Zucca Quiz", con il quale si stabilirà una classifica tra i vari partecipanti al gioco e, due coppie dovranno sfidarsi nel notissimo "Bagno di cultura", al seguito del quale la coppia perdente dovrà abbandonare il programma. Intanto non mancheranno le novità: farà il suo ingresso Gianmarco Onestini, in veste di secchione, al quale verrà ovviamente affiancata una Pupa. Inoltre, ci sarà un confronto tra Guenda Goria, pronta ad arrivare in studio e parlare con il suo Mirko Gancitano, in coppia con Mila Suarez che, a quanto pare, hanno trovato una certa affinità.