Dal 1 aprile la capienza degli stadi tornerà al 100%: deroga speciale per Italia-Macedonia Dal prossimo 1° aprile la capienza degli stadi tornerà al 100%, servirà il Green Pass base per entrare negli impianti. Verrà fatta un’eccezione per Italia-Macedonia.

A cura di Alessio Morra

Dal prossimo primo aprile la capienza degli stadi italiani tornerà al 100 percento. Da giorni si rincorre questa notizia, che ancora non è ufficiale. Ma, secondo alcune fonti ministeriali, raccolte dall'ANSA, ciò sarebbe confermato dalla riunione della cabina di regia sul Covid a Palazzo Chigi. Pare che comunque serva il Green Pass di base per entrare allo stadio. L'aumento della capienza, che passerebbe dal 75 al 100%, potrebbe essere anticipato in occasione della partita Italia-Macedonia del Nord dei playoff dei Mondiali 2022.

Da tempo soprattutto le società di Serie A spingono per tornare alla capienza massima negli stadi, recentemente ne avevano parlato il presidente del Toro Cairo, ma anche Agnelli della Juventus. E ha anche il presidente FIGC Gravina ha auspicato il ritorno al 100% della capienza, che con ogni probabilità ci sarà già per la sfida dell'Italia del 24 marzo, come aveva detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Valentina Vezzali: "Il 31 marzo ci sarà la fine dello stato di emergenza e ci sarà una riapertura verso impianti e stadi al 100 per cento. Italia-Macedonia del Nord si giocherà prima del 31 marzo, dovrò fare una deroga che è di mia competenza e la firmerò se l'evoluzione della situazione epidemiologica lo consentirà, come sta avvenendo, ma dovrà prima parlare con il Ministro Speranza", che ha detto nelle ore successive l'ok alla deroga.

Quindi dalla 31a Giornata di campionato di Serie A gli stadi torneranno alla capienza al 100 percento, una giornata di campionato che prevede la sempre sentitissima sfida tra la Juventus e l'Inter, ma anche Atalanta-Napoli e Milan-Bologna.